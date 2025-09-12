Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de marzo de 2026


SII se querella contra diputado Joaquín Lavín León por delitos tributarios: el perjuicio fiscal sería de $10 millones

La acción judicial señala que el parlamentario habría generado 34 documentos tributarios electrónicos falsos y habría presentado declaraciones de impuestos con información incompleta.

La acción judicial señala que el parlamentario habría generado 34 documentos tributarios electrónicos falsos y habría presentado declaraciones de impuestos con información incompleta.

Justicia

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella criminal en contra del diputado Joaquín Lavín León, la cual fue formalizada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, la acción judicial señala que el parlamentario habría generado 34 documentos tributarios electrónicos falsos y habría presentado declaraciones de impuestos con información incompleta.

Según las investigaciones del organismo recaudador, los comprobantes fraudulentos fueron emitidos mediante las empresas Imprenta MMG S.A. y Gráfica Total Print SpA. El objetivo de estas operaciones habría sido justificar gastos asociados a su campaña política y a rendiciones de carácter parlamentario.

Las imputaciones cubren un período comprendido entre los años 2017 y 2022. Durante este tiempo, Joaquín Lavín León habría obtenido ilegítimamente reembolsos de fondos públicos, los que omitió declarar debidamente ante el fisco.

Adicionalmente, el SII también ejerció acción legal en contra de la empresa Modo74 SpA. Esta sociedad habría proporcionado seis facturas que fueron presentadas como gastos parlamentarios, documentos que posteriormente fueron anulados mediante la emisión de notas de crédito.

En su conjunto, la evasión tributaria detectada por el organismo representaría un perjuicio fiscal estimado en $10 millones.

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