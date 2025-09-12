Una escritura que desborda los márgenes: Carmen Ollé, una "rara de la literatura latinoamericana"

“Estoy realmente en shock”, afirmó la escritora peruana Carmen Ollé desde el otro lado de la pantalla. Conectada a través de Zoom, la fundamental poeta recibió con alegría el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, uno de los galardones literarios más relevantes de la región y que hace un año fue entregado a la argentina Mariana Enríquez.

“Estoy muy emocionada, no me esperaba un premio así, tan lindo (…) Y de José Donoso tengo buenos recuerdos, especialmente cuando leí en la universidad ‘El lugar sin límites’ y ‘El obsceno pájaro de la noche’, dos novelas terribles, fuertes“, recordó sobre el imprescindible escritor chileno que da su nombre al galardón entregado por la Universidad de Talca.

La decisión fue unánime. Según el jurado —compuesto por Fernanda Moraga García, Rodrigo Cánovas Emhart, María Lucía Puppo y Meri Torras—, el trabajo de Ollé es portador de un “valor artístico, experimental y político” que, al mismo tiempo, es “atravesado por una escritura corporal y nómade”.

“Su universo literario se plasma también en una importante obra narrativa que interpela los límites entre géneros y se aventura en propuestas híbridas que dialogan con el policial, el teatro japonés y las escrituras del yo”, sumaron los especialistas en el acta del premio.

Una apreciación que se condice con las características de una prosa que derribó cánones sociales y de género en la literatura peruana. Nacida en Lima en 1947, Ollé se consolidó prontamente como una de las voces más importantes de la denominada “generación del 70”. Comenzó publicando poesía —con obras como “Noches de adrenalina” (1981)—, ampliando su producción hacia la narrativa, el ensayo y los cruces entre diversos géneros.

Así, y mediante temáticas como el erotismo, las tensiones del hogar, la política, las relaciones familiares y la identidad, transformó espacios de silencio en reflexiones críticas que relevaron el rol de las mujeres en la sociedad.

Por todo lo anterior es que la coordinadora del galardón y académica de Instituto de Estudios Humanísticos de la U. de Talca, Claire Mercierentregar, aseguró que “entregar el premio José Donoso 2025 a Carmen Ollé es reconocer una figura fundamental en la poesía latinoamericana, cuyos enfoques son el cuerpo, el deseo y la escritura misma”.

“Además —sumó Mercierentregar—, el premio de este año, como en otras ediciones anteriores, marca un acto de justicia con respecto a una figura importantísima de la literatura latinoamericana, pero que hasta el momento no ha recibido el reconocimiento que se merece. Entonces, también hay una suerte de justicia poética en este sentido”.

Romper el status quo

Para Rodrigo Olavarría, escritor y traductor chileno, se trata de una distinción totalmente meritoria. “Ella es una rara de la literatura latinoamericana y, como tal, no la veo perteneciente a ningún canon, sino como una autora libre y que merece plenamente el Premio José Donoso”, definió el autor de “Alameda tras las rejas”.

“Carmen Ollé, esencialmente, es una poeta que ha explorado los géneros literarios ampliamente. Ha escrito novelas, cuentos, cuentos para niños y ensayos, además de su labor como poeta, donde destaca el libro ‘Noche de adrenalina’, que para mí es muy importante porque retoma la vía trunca de la poesía del cuerpo y de la sexualidad femenina que abrió María Emilia Cornejo en Perú”, contextualizó sobre su lugar en la historia literaria del país vecino.

“Ese libro de Carmen Ollé es magnífico, hermoso. Habla del quiebre de una relación, del sexo, de ser mujer, y no de una mujer joven. También una de 40 años que ya es madura y que empieza a contemplar su pasado críticamente. Luego, uno o dos años después, publica la novela ‘Por qué hacen tanto ruido‘, que se trata esencialmente de ese conflicto del quiebre de la pareja. Una gran novela que también tiene de meritorio el continuar una tradición dentro de la literatura peruana, que es la de las novelas escritas por poetas, donde hay hermosas obras como ‘La casa de cartón’ de Martín Adán; ‘Las tres mitades de Ino Moxo’, de César Calvo, y muchas otras”, agregó Olavarría.

Sin embargo, y a pesar de haber sido parte del grupo conocido como Movimiento Hora Zero, el chileno reitera que parte de las peculiaridades de su obra es la ruptura de los márgenes que definen a los movimientos artísticos epocales. “Su posición dentro de lo que podríamos llamar un ‘canon latinoamericano’ es algo complicada porque es una excéntrica. Yo la llamaría una rara, para usar el término que creó Rubén Darío para hablar sobre ciertos autores y que Ángel Rama retoma para explicar a las rarezas de la literatura uruguaya. Eso se cumple con Carmen Ollé”, enfatizó el escritor.