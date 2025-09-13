Cancillería informa llegada de 68 palestinos evacuados desde Gaza

La Cancillería informó que 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, arribaron a Chile tras haber sido evacuados de la Franja de Gaza, en atención a la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esa zona. Se trata de personas con vínculos estrechos en Chile.

Según la Cancillería, “esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales“.

También señaló que la evacuación se inició el 10 de septiembre con el traslado del grupo vía terrestre y luego vía aérea. Durante todo el proceso, estuvieron acompañadas y asistidas por personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A su llegada a Chile, se hicieron los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado, en el marco de las obligaciones internacionales y legales que nuestro país ha contraído.

“Sobre su estadía en el país, no se entregarán más detalles por resguardo al derecho a la privacidad de las familias“, concluyó la Cancillería.