Carolina Marzán por crimen de perro comunitario en Quilpué: “Esto es escalofriante, el asesino de “Negrito” debe recibir máximas sanciones”

La diputada Carolina Marzán informó que, junto a los directivos del Hospital de Quilpué, ingresarán una querella en las próximas horas tras el brutal asesinato de “Negrito”, el perro comunitario de este establecimiento, calificando los hechos como “escalofriantes y aberrantes; de una maldad sin límite, más aún si el principal acusado es un funcionario policial”.

Según testigos, el crimen habría ocurrido a la medianoche, cuando un hombre vestido de civil extrajo un arma y disparó en la cabeza a “Negrito”, causándole la muerte inmediata. Una testigo confirmó que, tras increpar al autor, este se identificó como policía.

“Es un hecho escalofriante, tremendamente doloroso, un perrito comunitario del Hospital de Quilpué brutalmente asesinado. (…) El hombre que lo mató merece las máximas sanciones frente a un ser indefenso. Me sumaré a la querella que presentará el Hospital de Quilpué para pedir las máximas sanciones. Debemos hacer justicia por Negrito y por todos aquellos seres sintientes que tienen derecho a la vida y que debemos cuidar”, declaró Marzán.

La parlamentaria por la Región de Valparaíso agregó que ha reiterado a la ministra secretaria general de Gobierno, Macarena Lobos, la necesidad de que el proyecto de ley que crea un registro nacional de personas condenadas por maltrato animal —que ya tiene suma urgencia— sea puesto en tabla y tramitado lo antes posible.

Cabe señalar que sólo el 1% de las denuncias por maltrato animal termina en condena, pese a más de 3.000 casos en el primer semestre de 2024. “Un maltratador animal no puede quedar impune. Tiene que recibir una sanción proporcional al daño que provoca”, agregó la diputada.