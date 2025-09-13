Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de marzo de 2026


Corte de Talca ordena que Francisco Pulgar retome arresto domiciliario total

La primera sala de la Corte de Apelaciones acogió la apelación de la Fiscalía y dejó sin efecto la modificación que había reducido la cautelar a arresto nocturno.

La primera sala de la Corte de Apelaciones acogió la apelación de la Fiscalía y dejó sin efecto la modificación que había reducido la cautelar a arresto nocturno.

Justicia

La Corte de Apelaciones de Talca resolvió este sábado que el diputado desaforado Francisco Pulgar deberá volver a cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La decisión fue adoptada por la primera sala del tribunal de alzada, luego de acoger la apelación presentada por la Fiscalía de Talca y la parte querellante, quienes habían cuestionado la resolución del juez Humberto Paiva. El pasado 5 de septiembre, el magistrado del Juzgado de Garantía de Talca había autorizado que Pulgar pasara de arresto total a nocturno, tras aceptar una solicitud de la defensa, que fundamentó su petición en la inscripción del parlamentario como candidato independiente a senador por el Maule.

Sin embargo, la Corte desestimó ese criterio. En su fallo, los ministros sostuvieron que “no han variado los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total” y añadieron que “la circunstancia de que el imputado se haya inscrito como candidato al parlamento resulta ser un hecho que no tiene relevancia ni relación con la investigación pendiente y tampoco es un fundamento pertinente para el cambio de la medida cautelar. Al contrario, dicha modificación, en los términos pedidos, podría significar una afectación a los derechos de la víctima“.

Cabe recordar que Pulgar fue formalizado en 2021 por delitos de abuso sexual y violación reiterada contra una menor, causas que siguen siendo investigadas por el Ministerio Público.

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