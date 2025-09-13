Daniel Jadue critica al Tricel por fallo en contra: "Organismo altamente cuestionado por su sesgo político"

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), afirmó que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilitó su candidatura a diputado, es “un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

En su cuenta de X, Jadue expresó: “Agradezco de corazón la solidaridad recibida tras la resolución del TRICEL. Una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

“Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos”, añadió.

Ayer en la tarde se conoció el fallo del Tricel que excluyó del padrón electoral a Jadue, lo que automáticamente puso fin a su aspiración de competir como candidato a diputado por el distrito 9 de las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Agradezco de corazón la solidaridad recibida tras la resolución del TRICEL. Una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político. Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile… — Daniel Jadue (@danieljadue) September 13, 2025

La decisión fue adoptada por una estrecha mayoría de tres votos contra dos, en respuesta a la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Con ello, el máximo tribunal electoral dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que habilitó a Jadue para sufragar a pesar de estar acusado en el caso Farmacias.

En el fallo del Tricel se establece expresamente: “Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

Se pronunciaron por aceptar la apelación y sacar a Jadue del padrón el ministro Arturo Prado y las ministras María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales. En cambio, los ministros Mauricio Silva y Gabriel Ascencio se manifestaron en contra.

El efecto inmediato de esta resolución es que Jadue queda inhabilitado para ser candidato, pues la Constitución exige contar con el derecho a sufragio vigente. Según lo precisó el Tricel, dicho derecho queda suspendido.

La base de esta suspensión se encuentra en la situación judicial del exjefe comunal. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo acusó por delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal, por los que solicita una condena que supera los 18 años de cárcel.

PC anuncia que Jadue podría recurrir a Corte Interamericana de DDHH por el fallo

El Partido Comunista (PC) rechazó el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la candidatura a diputado de Daniel Jadue, mediante su exclusión del padrón electoral, y anunció que el exalcalde apelará a todas las instancias, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una declaración, el PC expresó que “hemos conocido el fallo, con voto dividido, en el que el Tribunal Calificador de Elecciones ha resuelto acoger la apelación de la derecha e inhabilitar la candidatura de nuestro compañero Daniel Jadue“.

“Respetamos la competencia de los tribunales, no obstante, no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular“, añadió.

“Tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”, agregó.

También aseguró que “la derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente. No quieren que sea el pueblo quien decida: prefieren que sean los tribunales los que definan quién puede o no ser candidato”.

“El Partido Comunista de Chile respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, concluyó.