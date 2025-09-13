Diario y Radio Universidad Chile

Ejército de Israel derribó otra torre residencial en bombardeo a ciudad de Gaza

El Ejército israelí derribó este sábado una torre residencial en Gaza, alegando que era usada por Hamás, en medio del recrudecimiento de su ofensiva y sus intentos de controlar la zona.

El Ejército israelí derribó este sábado una torre residencial en Gaza, alegando que era usada por Hamás, en medio del recrudecimiento de su ofensiva y sus intentos de controlar la zona.

Internacional

El Ejército de Israel derribó este sábado una nueva torre residencial en la ciudad de Gaza en un bombardeo contra la localidad, argumentando que el inmueble era usado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio del recrudecimiento de su ofensiva y de sus intentos por hacerse con el control de la zona.

En un comunicado informó que “había infraestructura militar de Hamás en el edificio que era usada para promover y ejecutar actos terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona”, en línea con la argumentación presentada para las últimas destrucciones de edificios de gran altura en la ciudad de Gaza.

“Las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza violan sistemáticamente el Derecho Humanitario, haciendo un uso militar de instituciones civiles y operando entre la población local”, señaló, antes de incidir en que “las FDI seguirán actuando con fuerza y determinación contra las organizaciones terroristas en Gaza”.

El bombardeo fue ejecutado poco después de que el Ejército adelantara que iba a destruir el edificio, la torre residencial Al Nur, ubicada cerca de la sede del Ministerio de Educación, en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza. Vídeos publicados por medios palestinos mostraron el bombardeo contra el edificio y su derrumbe.

Horas antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, afirmó que “más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza habían abandonado la ciudad por su propia seguridad”, en medio de las denuncias internacionales sobre la falta de lugares seguros y de que estas acciones suponían un desplazamiento forzoso de población.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.800 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo de ayuda humanitaria.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
“Es peor que Hitler”: hackean redes sociales de Presidente Kast con mensaje contra Donald Trump
post-title
Gobernador Orrego llama al Presidente Kast a "reconsiderar" paralización de obras Nueva Alameda-Providencia
post-title
Nicolás Maduro y esposa vuelve hoy al tribunal en segunda audiencia por "narcoterrorismo"
post-title
COI limita participación en categoría femenina a mujeres biológicas desde Los Ángeles 2028

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X