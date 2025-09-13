El SII anunció intensa fiscalización tributaria al comercio en Fiestas Patrias

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que reforzará su presencia fiscalizadora durante estas Fiestas Patrias, a fin de impedir el accionar del comercio ilícito que busca defraudar el sistema tributario, aprovechando los diversos eventos masivos que se realizan en el país.

Para eso, fiscalizadores del SII exigirán la emisión y porte de documentos tributarios como facturas, boletas (voucher) o guías de despacho para la comercialización y traslado de mercaderías, a fin de determinar la trazabilidad y originalidad de los productos que serán comercializados durante los festejos.

Entre las acciones se contemplan controles carreteros en puntos estratégicos a lo largo del país; fiscalizaciones en fondas, ramadas, ferias dieciocheras y también en comercios establecidos.

Mauricio Sanhueza, subdirector de Fiscalización (S), expresó que “en estas Fiestas Patrias, el llamado es a cumplir con las obligaciones tributarias, exigiendo boletas o voucher al momento de comprar, y prefiriendo aquellos comercios que cumplen con estas obligaciones tributarias y que con el pago de sus impuestos permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país”.

El plan de fiscalización del SII contempla el trabajo colaborativo con instituciones como Carabineros, Delegación Presidencial, SAG, municipios, entre otras instituciones.

“Como Servicio estamos trabajando en conjunto con organismos como el SAG, SNA, Sernapesca y Carabineros, para verificar -durante nuestros controles carreteros– el origen de productos como carne, lácteos o pescados, para garantizar que cumplen con las condiciones necesarias para ser comercializados y consumidos”, comentó Sanhueza.