Garin y Barrios buscarán darle a Chile los primeros puntos ante Luxemburgo

El Court Central “Anita Lizana” del Estadio Nacional se vestirá de gala este fin de semana para albergar la llave de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, donde ambos buscarán un lugar en las Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

El primer integrante del combinado criollo en saltar a la cancha será Cristian Garin (124° del ranking ATP), quien tuvo que asumir el rol de primer singlista ante las ausencias de sus compatriotas Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (124°).

El ariqueño abrirá los fuegos a las 17 horas para medirse con Aaron Gil Garcia (1.361°), número dos del combinado europeo, que por primera vez en su carrera se verá las caras con “Gago”.

Inmediatamente después de este cruce vendrá el turno de Tomás Barrios (125°). El chillanejo intentará quedarse con el triunfo frente al luxemburgués Alex Knaff (668°), que se alzó como máximo exponente de su elenco tras la baja de Chris Rodesch (174°).

El objetivo del conjunto capitaneado por Nicolás Massú será ganar ambos encuentros para así llegar al domingo con gran parte de la tarea hecha y cerrar lo antes posible la serie.