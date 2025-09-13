José Antonio Kast por Jadue: "El Partido Comunista quiso vulnerar la ley electoral"

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast valoró el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que excluyó a Daniel Jadue del padrón electoral e inhabilitó su candidatura a diputado.

En declaraciones a 24 Horas, Kast señaló que “nosotros siempre planteamos que no era razonable que alguien que estaba acusado por la Fiscalía por delitos estuviera postulando a un cargo de elección popular”.

“Esto ratifica lo que señalamos, que el Partido Comunista quiso vulnerar de alguna manera la ley electoral, jugando con los plazos, jugando con recursos judiciales”, añadió.

“Pero el Tricel puso las cosas en su lugar y alguien que estaba acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”, enfatizó.

Además, Kast se refirió al debate presidencial y volvió a criticar el desempeño de la candidata oficialista Jeannette Jara.

“Ella se comprometió a hablar con la verdad, y en todos los debates ha tratado de engañar a la ciudadanía. Por lo tanto, yo la invito a que en los próximos debates planteemos las cosas por su nombre”, expresó.

“Si ella dijo que iba a regularizar, que no cambie la palabra por empadronar, si ella dijo que iba a tratar a los delincuentes con amor, que hoy día no diga que los va a tratar con mano dura“, agregó.

“Mantengamos una sola línea, nosotros no hemos cambiado de posición y vamos a recuperar y reconstruir nuestra patria”, cerró.