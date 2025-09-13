Ministro Cordero confirma robo en dependencias de Labocar y anuncia investigación

Un inusual robo afectó al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros en la comuna de Santiago, hecho que fue confirmado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

En conversación con T13, la autoridad señaló que “es así, el ingreso al recinto de Labocar, por un inmueble adyacente” y precisó que “se encuentran desplegados todos los medios bajo las instrucciones del Ministerio Público, además de las investigaciones internas que se están realizando“.

Cordero recalcó que no existen antecedentes que apunten al robo de armas y agregó que “se está haciendo la evaluación de qué fue eventualmente lo que pudo haber sido objeto de sustracción“. También indicó que existen registros audiovisuales del hecho, aunque el resto de la información será materia de investigación.

El ministro adelantó además que “en algún momento del día, una vez que termine el desarrollo en el sitio del suceso, es altamente probable que yo me constituya ahí“.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho habría sido descubierto durante la mañana de este sábado, luego de que desconocidos accedieran al cuartel de Labocar ubicado en la intersección de Santa Elena con Carlos Lorca. Los sujetos habrían ingresado a través de un forado realizado desde un local comercial abandonado colindante con las dependencias de la institución.