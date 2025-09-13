Nicolás Grau a inversionistas en el Chile Day: "Las cosas se están haciendo seriamente"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el escenario económico chileno frente a decenas de representantes de compañías e inversionistas españoles en la primera jornada del Chile Day 2025 en Madrid.

Chile es un “muy buen país para invertir”, donde las cosas “se están haciendo seriamente y se han abordado distintos desafíos de manera decidida y pausada”, aseguró el ministro.

Durante su exposición, Grau comentó que uno de los primeros desafíos del Gobierno fue enfrentar “desequilibrios macroeconómicos muy importantes que se expresaban en una presión inflacionaria”, destacando el gran esfuerzo fiscal realizado.

“Este es un gobierno que ha hecho aumentos de gasto fiscal mucho más bajos de lo que se estaban haciendo con anterioridad (…) y ha logrado contener la deuda. Vamos a tener el menor aumento de la deuda pública desde 2007”, afirmó.

Asimismo, valoró la iniciativa de agregar “un techo prudencial de la deuda bruta como porcentaje del PIB” y enfatizó que 2025 será el año con menor aumento de deuda bruta desde 2007.

Respecto a la inflación, señaló que “cuando llegamos al Gobierno, la inflación estaba totalmente al alza y llegó a su peak a mediados de 2022, en torno al 14%. Hoy estamos en torno al 4% y todas las expectativas apuntan a que convergerá al 3% en dos años”, explicó.

Grau subrayó que “la situación en la que estamos ahora es levemente mejor de lo que estábamos en la prepandemia (…) el mercado le cree a la capacidad de nuestra economía de responder de manera responsable a los compromisos financieros”.

También destacó que el esfuerzo por conciliar responsabilidad fiscal y social se ha traducido en “un fuerte ejercicio de reasignación” y en mayores recursos permanentes, mediante leyes como el Royalty Minero y la Ley de Cumplimiento Tributario.

Crecimiento e inversión

El ministro resaltó el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central y sostuvo que “este año se ve mejor de lo esperado”.

Añadió que “en inversión se ve un crecimiento de más del 5% en formación bruta de capital fijo” y que un crecimiento en torno al 2,5% es razonable para este año.

Sobre comercio internacional, indicó que “han aumentado las importaciones de bienes de capital e intermedios, lo que es indicio de mayor fuerza en inversión”.

El ministro valoró iniciativas que impulsarán el crecimiento en el mediano y largo plazo, como la Reforma de Pensiones (que aumentará el ahorro nacional), la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (que reducirá tiempos de tramitación entre 30% y 70%) y los avances en materia de litio.

“Los acuerdos en el Salar de Maricunga, los Salares Altoandinos y el acuerdo Codelco-SQM permitirán más que duplicar la producción de litio”, detalló.

Finalmente, destacó que “la exportación ha estado creciendo mucho los últimos dos años” y que el cobre chileno no está sujeto a los aranceles estadounidenses, lo que consideró una gran noticia.

“La economía chilena ha logrado abordar los desbalances macroeconómicos y mejorar su capacidad de crecimiento, aunque aún queda camino para generar condiciones estructurales que permitan crecer más”, resumió.