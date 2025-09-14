Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Figueroa defiende candidatura de Jadue y acusa “arbitrariedad” en fallo

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió en defensa de Daniel Jadue, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones lo excluyera del padrón electoral, impidiéndole competir como candidato a diputado.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió en defensa de Daniel Jadue, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones lo excluyera del padrón electoral, impidiéndole competir como candidato a diputado.

Nacional

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, en conversación con Radio Nuevo Mundo, defendió la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En ese sentido, Figueroa recalcó que la decisión del PC de presentar la candidatura de Jadue fue legítima y avalada por los órganos internos de la colectividad. “Las candidaturas del PC fueron discutidas en el comité central, instancia en la que se resolvió que era legítimo frente al principio de presunción de inocencia la candidatura de Daniel”, explicó.
Figueroa aseguró que el partido respeta la institucionalidad, pero discrepó del fallo. “Nosotros asumimos, evidentemente que no compartimos (…) nos parece que ha habido arbitrariedad”, afirmó.

A su juicio, la exclusión de Jadue tiene un trasfondo político. “Aquí lo que se está haciendo es impidiéndole al votante, al elector, definir por quién votar (…) no solamente hay una violación a nuestro juicio al derecho de nuestro compañero, de Daniel, sino que por sobre todas las cosas hay una artimaña, una trampa judicial (…) de la estrategia electoral de la derecha para impedir que sea por la vía de la soberanía popular que determinemos quiénes son realmente los candidatos”, señaló.

Finalmente, la secretaria general del PC subrayó que el partido acompañará todas las acciones que impulse Jadue en este proceso. “Eso nos parece a nosotros que es razón suficiente, al menos, para estar disponible a todas aquellas acciones que pretenda desarrollar nuestro compañero Daniel en torno a lo que se ha vivido”, concluyó.

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