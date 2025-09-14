Gobernador de Valparaíso entregó su respaldo a Jeannette Jara: "Sin distinción de ningún tipo de ninguna naturaleza"

La candidata oficialista Jeannette Jara recibió el respaldo del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien realizó un llamado a construir la unidad para enfrentar los desafíos de la región.

En un encuentro ciudadano en La Ligua -provincia de Petorca-, como parte de la gira “Jeannette Jara se Mueve por Chile“, la autoridad regional dio la bienvenida a la abanderada y sostuvo que “para nosotros es muy importante su presencia aquí hoy día. Es muy importante expresar también nuestro cariño y nuestro apoyo, sin distinción de ningún tipo de ninguna naturaleza“.

Mundaca sostuvo que Valparaíso es una región que “requiere superar su asimetría; seguir construyendo viviendas para los sin casa; seguir invirtiendo en salud para aquellos que tienen que esperar largos meses por una atención preferente en algún hospital”, entre otras necesidades.

Junto con agradecer el apoyo de Rodrigo Mundaca, Jeannette Jara, manifestó que “si nosotros logramos en esta campaña ganar, va a ser gracias al trabajo que en colectivo hagamos. Yo soy una candidata, pero no soy una candidata de sí misma (…) Soy la candidata de este colectivo”.

“Y espero que a partir de hoy día, ustedes salgan a dar afuera esas conversaciones necesarias, con los que piensan distinto de nosotros. Porque con los que piensan igual estamos aquí reunidos. Necesitamos conversar con los que no se han definido o tienen una opinión distinta. Y conquistar corazones y conciencias”, concluyó.