Gobierno pone paños fríos a polémica por discrepancia del Presidente al IPoM: "No está en discusión la autonomía del Banco Central"

Las discrepancias del Presidente Gabriel Boric al último IPoM han suscitado una serie de cuestionamientos e incluso se le acusó de no respetar la independencia del ente emisor. Mientras que desde el Ejecutivo enfatizan que la autonomía del Banco Central no está en discusión, desde la oposición cuestionaron las políticas públicas del Ejecutivo e incluso le pidieron al Fondo Monetario Internacional referirse a las declaraciones del Mandatario.

El pasado jueves la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentó los principales puntos del tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2025, en el que abordó, entre otros factores, el impacto de políticas públicas en el desempleo.

Costa subrayó que el mercado laboral sigue siendo un punto de alerta. La presidenta del Banco Central enfatizó que éste continúa mostrando señales mixtas: “Vemos una tasa de desempleo que está por sobre los niveles prepandemia, un crecimiento de las remuneraciones reales bastante por sobre los promedios históricos y, al mismo tiempo, una debilidad en la creación de empleo”.

A juicio del ente emisor, detrás de esta dinámica inciden factores como los mayores costos laborales derivados de políticas públicas como el alza del salario mínimo y la Ley 40 horas, aunque también advirtió respecto a los cambios estructurales en la economía.

Desde el Gobierno celebraron las proyecciones en inversión y la trayectoria de la inflación recogidos en el IPoM, al mismo tiempo que se generaron discrepancias con la autoridad monetaria por el impacto de políticas públicas en el empleo.

En entrevista con el programa Descabelladas de UChileTV y transmitido por Radio Universidad de Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, consultado por los informes del Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo que vinculan el desempleo con políticas sociales como las 40 horas y el alza del salario mínimo, respondió con firmeza: “Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM”.

En ese contexto, reivindicó el aumento del salario mínimo como una medida que mejora la calidad de vida y fomenta la formalización laboral. “Estoy orgulloso del aumento del salario mínimo”, dijo, y agregó que “la economía es política también”. Aunque reconoció que las instituciones técnicas tienen sesgos ideológicos, subrayó que en su gestión existe la pluralidad de miradas.

Por su parte, y en conversación con La Tercera, la presidenta del Banco Central, defendió la validez técnica del estudio, señalando que es un análisis “robusto” y necesario para proyectar la inflación. Además, aclaró que el informe no es una crítica a las políticas del Gobierno, sino una explicación de los factores que sustentan las proyecciones económicas y de precios.

“El salario mínimo puede subir, pero se debe tener cuidado con lo que pase en el mercado laboral a cada momento y que venga acompañado de productividad“, afirmó Costa. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad de lograr un equilibrio entre el empleo y las remuneraciones le corresponde a “otras autoridades”.

Respecto a las declaraciones del Presidente y si estas afectaban la autonomía del Banco Central, Costa destacó que el Mandatario “siempre ha apoyado” la independencia del organismo.

Gobierno no pone en duda autonomía del Banco Central

En conversación con Estado Nacional de TVN, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, indicó que la autonomía del Banco Central “no está en discusión”.

“Lo que hemos dicho nosotros es que, si bien valoramos el informe, no está en discusión la autonomía del Banco Central”, puntualizó Boccardo.

Añadiendo que “hemos planteado una lectura más amplia en materia de tratar de entender la coyuntura del mercado laboral, porque es importante para la definición de políticas públicas” y reiteró que “el presidente ha sido muy enfático en defender la autonomía del Banco Central“.

“El informe que hemos conocido es un informe técnico, los datos son los datos (…) son los expertos los que tienen que dilucidar si los supuestos y los datos en relación con las conclusiones son lo suficientemente robustos“, sentenció.

En una línea similar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó que la propia presidenta del Banco Central destacó el respeto del presidente Boric a su autonomía.

“¿Cuál es el compromiso del gobierno? En primer lugar, seguir trabajando por la generación de empleos y, adicionalmente, por empleos de calidad. Y por eso hay que destacar que hoy en día tenemos menos informalidad que la que teníamos hace años atrás. Aún no han aumentado las remuneraciones, hay menos informalidad, eso implica que se cumple con la legislación laboral, con la legislación social, y por tanto, el marco de protección de los trabajadores y trabajadoras es más exigente“, evidenció Elizalde.

“Vamos a seguir impulsando iniciativas que permitan no solo el crecimiento económico, sino que garantizar que los frutos del progreso golpeen la puerta de todos los hogares”, finalizó el secretario de Estado.

Jara defiende ley de salario mínimo

La candidata presidencial del oficialismo y ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también se refirió durante esta jornada al IPoM. Abordada por los medios de comunicación en la celebración del Te deum Evangélico, la abanderada manifestó que del informe se pueden obtener, al menos, tres elementos: “Como el aumento de salario mínimo impulsa el crecimiento económico. Como ellos ven eventuales costos laborales o aumento de costo laboral en esto, que resulta evidente, porque cuando se pagan sueldos que a la gente no le alcanza para vivir, es menos gasto para la empresa, pero la familia y la angustia es algo real. Entonces hay que buscar una equilibrio en esto”, puntualizó respecto a los dos primeros puntos.

Finalmente, Jara enfatizó que el informe “al parecer tiene un interés mayor, hoy día, por introducir su análisis en tema de mercado laboral, cosa que antes no existía por parte del Banco Central ese interés, y me gustaría que a lo mejor es el momento oportuno para proponer que eso se regule y se incorpore como parte de uno de los mandatos, como la Reserva Federal en EE.UU”.

La posición de la CPC y Chile Vamos al IPoM

Durante esta jornada, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al informe emitido por el Banco Central y sostuvo que da “cuenta de algo que la verdad es que muchos expertos y economistas venían advirtiendo, que es que los mayores costos de contratación en el mercado formal, la verdad es que generan un desincentivo y por lo tanto un aumento del desempleo, y por lo tanto no es casualidad que ya llevamos más de 30 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%, lo cual es más grave aún en mujeres y en jóvenes“.

“Por lo tanto creo que lo que hace el Banco Central es con data, con evidencia, hacer un estudio técnico y en el cual da cuenta de que esos aumentos de costo efectivamente tienen un impacto en el debilitamiento del mercado laboral“, sostuvo la presidenta de la CPC.

Consultada si fue prudente avanzar en iniciativas como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la reforma a las pensiones en una sola administración, Jiménez enfatizó en que aumentar las tasas de cotización era “necesario”.

“En el caso de las horas trabajadas y el salario mínimo, la verdad es que lo que nosotros vemos es que si bien hay una buena intención, todos quisieran tener mejores salarios y una reducción de las horas trabajadas, lo cierto es que eso tiene un impacto porque genera un aumento de costo, los aumentos de salario por sobre las mejoras de productividad generan justamente esta disociación y lo que termina pasando es que aquellos que sí tienen empleo y están en el salario mínimo se ven beneficiados, pero hay un número muy importante de gente que o bien pierde el trabajo o sencillamente no puede ingresar al mercado laboral y eso es lo que explica la mayor tasa de desempleo“, detalló.

Desde la oposición reaccionaron a los datos del IPoM, alertando por lo relacionado al desempleo y cuestionando que el Ejecutivo no hizo caso a las alertas de los expertos. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, miembro de la Comisión de Hacienda, emplazó directamente al Presidente Boric por este escenario: “Cuando usted tiene una mala administración económica del país, esto genera menos empleo. Si a eso le suma bajar la hora de trabajo con el mismo sueldo, es más difícil pagar el sueldo, la gente produce menos, las 40 horas. Si además le sumamos que le vamos a pagar más plata con menos horas de trabajo y el país produce menos, esto va generando un problema”, criticó el parlamentario opositor.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, y el diputado Donoso, enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, solicitando un pronunciamiento sobre las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y otros miembros del oficialismo que cuestionaron un informe del Banco Central.

En su misiva, la UDI expresó una «profunda preocupación» ante lo que considera un riesgo para la “autonomía técnica e institucional” del Banco Central.