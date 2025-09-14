Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Informe policial acusa que Luis Hermosilla incumplió arresto domiciliario

Según el oficio 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, funcionarios policiales acudieron a fiscalizar la medida, pero no obtuvieron respuesta en el domicilio.

Según el oficio 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, funcionarios policiales acudieron a fiscalizar la medida, pero no obtuvieron respuesta en el domicilio.

Nacional

El abogado penalista imputado en el Caso Audios, Luis Hermosilla, fue sorprendido incumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre, de acuerdo con un informe enviado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Según el oficio 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, funcionarios policiales acudieron a fiscalizar la medida, pero no obtuvieron respuesta en el domicilio. “Con fecha 04 de septiembre de 2025, siendo las 16:19 horas, el Cabo 1ro Matías Jara Chinchón concurrió a fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario total del imputado antes nombrado, dejando la siguiente constancia: ‘se toca en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos no atendiendo al personal’”, señala el documento firmado por el sargento 1° Alejandro Navarro.

La información, revelada inicialmente por el medio Está Pasando y confirmada por radio Bío Bío, da cuenta de que Carabineros notificó de inmediato al tribunal sobre el incumplimiento de Hermosilla, quien enfrenta cargos en el marco de la investigación por el Caso Audios.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Sin financiamiento 2026: sitios de memoria alertan incertidumbre y riesgo en su funcionamiento
post-title
Acusan impacto en costo de vida: oposición pide al Presidente Kast revertir alza de combustibles vía decreto
post-title
“Es el 0,09% del presupuesto del Minvu”: gobernador Orrego presiona para retomar obras del eje Nueva Alameda
post-title
Equipo "Chile Sale Adelante": la estrategia del Gobierno para dar seguimiento a medidas por alza en combustibles

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X