Jeannette Jara por decisión del Tricel de inhabilitar a Jadue: "Me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa"

El pasado viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió inhabilitar la candidatura de diputado de Daniel Jadue tras un recurso presentado por Renovación Nacional.

Recordemos que la decisión fue adoptada por una estrecha mayoría de tres votos contra dos, en respuesta a la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Con ello, el máximo tribunal electoral dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que habilitó a Jadue para sufragar a pesar de estar acusado en el caso Farmacias.

En el fallo del Tricel se establece expresamente: “Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

El efecto inmediato de esta resolución es que Jadue queda inhabilitado para ser candidato, pues la Constitución exige contar con el derecho a sufragio vigente. Según lo precisó el Tricel, dicho derecho queda suspendido.

La base de esta suspensión se encuentra en la situación judicial del exjefe comunal. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo acusó por delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal, por los que solicita una condena que supera los 18 años de cárcel.

Durante esta jornada, la candidata presidencial del oficialismo y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió a la decisión del TRICEL y enfatizó en que “hay que respetar lo que los tribunales han determinado“.

Consultada sobre sus declaraciones anteriores, en donde manifestaba que Jadue debería haber priorizado su defensa, la candidata oficialista reafirmó sus dichos: “Como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa“.