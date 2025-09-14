Ministro Cordero destaca baja en homicidios y pide cautela en la interpretación

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó las cifras que reflejó el último Informe de Homicidios del primer semestre de este año, el cual mostró una baja del 13.8% en comparación al mismo período de 2024. Sin embargo, fue categórico en advertir que “es prematuro señalar que Chile tiene un resultado que es definitivamente a la baja”.

En conversación con T13 Finde, Cordero explicó que la mejora debe tomarse con cautela: “Son buenas cifras, pero es prematuro… Chile tiene que seguir haciendo esfuerzos para seguir reduciendo sus tasas de homicidios a cada tres mil habitantes como lo tuvo hace una década”.

El secretario de Estado subrayó que, para sostener y profundizar esta tendencia, el trabajo debe enfocarse en dos líneas centrales: fortalecer las intervenciones policiales preventivas y asegurar una persecución penal rápida y efectiva. “Como yo le he caracterizado el perfil de las víctimas, también están caracterizados los territorios o los lugares donde habitualmente ocurren estos homicidios y por lo tanto se permite una focalización preventiva adicional”, puntualizó.

En cuanto al rol de la justicia, Cordero recordó la implementación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), creado por la Fiscalía en 2023, como un factor clave en la mejora de los resultados. “Ha permitido aumentar por un lado el número de imputados conocidos, las formalizaciones y las prisiones preventivas. Pero además de eso, nosotros hemos ido logrando altas tasas de esclarecimiento policial”, destacó.

A modo de ejemplo, precisó que “en el caso de los homicidios investigados por la Policía de Investigaciones, solo para los del 2025 tenemos una tasa de esclarecimiento policial del 55%. Si uno toma ahora los datos de homicidio de 2024-2025, esas tasas de esclarecimiento policial están en el 70%”.