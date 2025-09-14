Monsalve tras casi un año de la denuncia en su contra: "Me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada"

A casi un año de la denuncia por abuso sexual y violación que lo sacó de la subsecretaría del Interior, Manuel Monsalve rompió el silencio en una extensa entrevista a diario La Tercera, donde entregó su versión de los hechos y reconoció errores en su conducta, aunque insistió en su inocencia.

El exsubsecretario señaló que este período ha sido devastador: “Diría que estoy agotado emocional, intelectual e incluso físicamente. He pasado períodos de tristeza, frustración, dolor y rabia, pero también por momentos donde hay mucha determinación de salir adelante”. Monsalve remarcó que su familia ha sido un pilar para sostenerse y que su convicción es “demostrar mi inocencia”.

Consultado sobre la reacción del gobierno cuando estalló el caso, sostuvo que “me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada”, aludiendo a la importancia de resguardar tanto el derecho a denunciar como la presunción de inocencia.

En la conversación también hizo una autocrítica: “Jamás debía salir con una persona que trabajaba conmigo. Cometí un error, no ponderé ni el peligro ni los riesgos que eso implicaba”. Monsalve reconoció que ese vínculo con una subalterna abrió un flanco que hoy enfrenta judicialmente.

Respecto a los encuentros con la denunciante, relató que se trató de reuniones de carácter social y voluntario, descartando cualquier tipo de coacción. “Nunca en mi vida me atrevería a darle un beso a una mujer sin su consentimiento”, dijo, en referencia a un episodio en el Costanera Center.

El exsubsecretario insistió además en que existen elementos extraños en el caso, como su falta de recuerdos de la noche del 22 de septiembre: “A medida que ha pasado el tiempo, mi sospecha era la posibilidad de ser drogado o de la intervención de terceros”. Acusó que su defensa no ha podido realizar todas las diligencias solicitadas y cuestionó la objetividad de la Fiscalía.

Finalmente, al proyectar su futuro, Monsalve admitió que lo ve incierto, pero con confianza en su defensa: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”.