Andrés Dockendorff tras asesinato de Charlie Krik: “La polarización política es como el tango, se juega de a dos”

El académico del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Andrés Dockendorff, analizó las implicancias del asesinato del activista conservador y seguidor de Donald Trump, Charlie Kirk. “Esto estaría asociado a un incremento en los niveles de polarización política o ideológica en Estados Unidos”, sostuvo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, señaló que “uno lo podría dividir en dos cosas. Primero, el rol que cobran estos influencers en la política norteamericana, que si uno compara la elección de Trump del 2016 y la última elección del 2023, el 2016 era Fox y eran sitios web donde Steve Bannon y otros comentaristas reproducían información, pero estos influencers nuevos que apuntan a lo que se denomina como generación Z, son algo de la segunda campaña. Y un 20% de los norteamericanos, de acuerdo a una encuesta del Pew Research Center, se informa, sobre todo los más jóvenes, con estos influencers. Entonces, tienen un rol cada vez más importante”.

Como segundo elemento, puso sobre la mesa la manifestación de la violencia política. “Es algo que ha sido importante en la historia de Estados Unidos y uno podría inferir que en periodos de mayor polarización es más probable que estos episodios surjan y sean algo observable”, señaló.

Sobre la utilización del asesinato de Kirk para alimentar discursos extremistas, Dockendorff aseguró que es clave la postura que mantenga el presidente de Estados Unidos, quién ya marcó una diferencia al hacer alusión “de que este influencer asesinado no llamaba a la violencia”. “Las declaraciones de Trump difirieron de otros influencers, de Steve Bannon y otra gente que fue muy dura en plantear que esto era parte de la guerra cultural y que se iba a agudizar”, afirmó.

“Hay una cosa interesante y es que Newt Gingrich, quien fue un speaker de de la Cámara de Representantes en los años 90, en una época en que empezó muy fuerte la polarización y confrontaba fuertemente a Clinton, advirtió en declaraciones en estos días que estábamos en presencia de una suerte de guerra civil cultural, de las profundas divisiones partidarias que habían en las visiones sobre la vida en América y cómo esto estaba generando una distancia cada vez más fuerte entre los norteamericanos”, describió el académico.

En línea con lo anterior, afirmó que las tendencias dejan ver un incremento a lo largo de los años entre las personas que se identifican con los republicanos y los demócratas. Y agregó que “por ejemplo, encuestas donde la muestra son estudiantes universitarios en que se ha incrementado el porcentaje de encuestados que está disponible para acallar de manera violenta a un speaker como ocurrió este día, no necesariamente un asesinato, sino que usar la violencia y la fuerza para no dejar hablar a alguien”.

“La polarización es como el tango, se juega de a dos, no existe una polarización solamente inducida por un extremo del sistema de partidos, sino que el otro extremo también participa de ese juego retórico y lo que uno está viendo en el mundo hoy día es que luego de que surjan, no sé, partidos de izquierda más dura en España, surge después una derecha más dura. Lo mismo en Alemania y en otras latitudes, lo mismo que estamos viendo en el Reino Unido hoy día”, observó.

Sobre el rol que juegan las redes sociales, Dockendorff señaló que influyen sobre todo en la generación nacida a mediado de los 90‘. Así, indicó que “se radicalizan con una dinámica que tiene que ver mucho con estas plataformas”.

“Su fuente de información y su forma de socializarse políticamente están inducida por las redes sociales. Sabemos que las redes sociales, por su lógica de funcionamiento, tienden al sesgo y a producir cámaras de eco donde yo obtengo información y las opiniones de gente con la que ya estoy de acuerdo. Eso solamente va reforzando el sesgo que tenía previamente, me empiezo a distanciar y a encontrar cada vez menos fuentes de compromiso, de diálogo o de conversación con gente con la que no estoy de acuerdo”, detalló.