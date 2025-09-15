Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


"Árboles por Palestina": la campaña para concientizar sobre crímenes en Gaza

Se trata de la siembra de olivos, símbolos de identidad y resistencia, y prueba ancestral del cultivo palestino en la tierra, junto a plantaciones nativas. Uno de estos actos ya se realizó en el Colegio de Palestina en Estación Central.

Se trata de la siembra de olivos, símbolos de identidad y resistencia, y prueba ancestral del cultivo palestino en la tierra, junto a plantaciones nativas. Uno de estos actos ya se realizó en el Colegio de Palestina en Estación Central.

Derechos Humanos

 

El pasado 29 de agosto, la fundación Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), junto a autoridades e incluso la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun, dieron inicio a la campaña “Árboles por Palestina“.

Se trata de la siembra de olivos, árboles milenarios, símbolos de identidad y resistencia, y prueba ancestral del cultivo palestino en la tierra, junto a plantaciones nativas.

El objetivo es concientizar sobre los actos criminales que ocurren en la Franja de Gaza producto de los ataques y el bloqueo israelí.

Campaña Árboles por Palestina en Colegio de Palestina, Estación Central. Imagen: Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras.

Campaña Árboles por Palestina en Colegio de Palestina, Estación Central. Imagen: Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras.

El primer acto en esta línea ya se realizó en el Colegio de Palestina, ubicado en la comuna de Estación Central, donde más de 300 estudiantes pudieron ser partícipes de esta actividad, incluida la brigada ambiental de dicho establecimiento. La campaña, cabe destacar, continuará en septiembre y octubre.

En entrevista con La Fuente, programa de UChile TVVíctor Hugo Bustos, cantautor y parte de la fundación, interpretó la canción “Palestina sin dolor“, que fue presentada dicha jornada ante la comunidad.

…“Siembra amor por Palestina,
Cuando cantes su canción,
siembra amor por Palestina,
Cuando mires su dolor,
Palestina sin dolor,
Palestina sin dolor”…

“La idea es entrelazar un poquito todo lo que es el árbol, la siembra, lo cultural, con las muertes que lamentablemente no miran edad, sino que hay violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Bustos.

Campaña Árboles por Palestina. Imagen: Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras.

Campaña Árboles por Palestina. Imagen: Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para la ONU tras el retiro del respaldo de Chile
post-title
Arzola anuncia retorno gradual a clases y uso de detectores de metales en establecimientos tras ataque en Calama
post-title
Hernán Larraín pide poner fin al indulto presidencial tras anuncios de Kast
post-title
Canciller Pérez Mackenna resalta potencial de cooperación con Argentina tras reunión bilateral

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X