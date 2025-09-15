"Árboles por Palestina": la campaña para concientizar sobre crímenes en Gaza

El pasado 29 de agosto, la fundación Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), junto a autoridades e incluso la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun, dieron inicio a la campaña “Árboles por Palestina“.

Se trata de la siembra de olivos, árboles milenarios, símbolos de identidad y resistencia, y prueba ancestral del cultivo palestino en la tierra, junto a plantaciones nativas.

El objetivo es concientizar sobre los actos criminales que ocurren en la Franja de Gaza producto de los ataques y el bloqueo israelí.

El primer acto en esta línea ya se realizó en el Colegio de Palestina, ubicado en la comuna de Estación Central, donde más de 300 estudiantes pudieron ser partícipes de esta actividad, incluida la brigada ambiental de dicho establecimiento. La campaña, cabe destacar, continuará en septiembre y octubre.

En entrevista con La Fuente, programa de UChile TV, Víctor Hugo Bustos, cantautor y parte de la fundación, interpretó la canción “Palestina sin dolor“, que fue presentada dicha jornada ante la comunidad.

…“Siembra amor por Palestina,

Cuando cantes su canción,

siembra amor por Palestina,

Cuando mires su dolor,

Palestina sin dolor,

Palestina sin dolor”…

“La idea es entrelazar un poquito todo lo que es el árbol, la siembra, lo cultural, con las muertes que lamentablemente no miran edad, sino que hay violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Bustos.