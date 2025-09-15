Comando de Jara destaca apertura al diálogo y emplaza a Kast por “evadir respuestas”

Las vocerías del comando de Jeannette Jara realizaron durante esta mañana un punto de prensa para detallar la gira de la candidata a lo largo del país. Además, se refirieron a las encuestas presidenciales y la situación del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien quedó inhabilitado para competir en las elecciones parlamentarias de noviembre. “No forma parte del trabajo de nuestro comando, ni menos de la candidata, estar opinando respecto a los fallos“, puntualizaron.

En un punto de prensa realizado en el centro de Santiago, los voceros, Gael Yeomans (FA) y Tomás Hirsh (AH), informaron las novedades sobre el despliegue de la gira “Jeannette Jara se mueve por Chile“. Al respecto, los parlamentarios dieron a conocer que este lunes la candidata se encontrará en un encuentro ciudadano en Temuco, logrando con esto un despliegue que llegó a todas las regiones del país y que, según manifestaron, fue cargado encuentros y diálogos con la población.

“(La gira) está avanzando bien, está teniendo una gran cercanía con la ciudadanía, los diálogos ciudadanos que se han tenido en cada una de las regiones, creemos que han sido tremendamente relevantes, porque permiten escuchar activamente a la ciudadanía”, manifestó Tomás Hirsh.

El próximo 17 de septiembre comienza el período de propaganda electoral por medios de comunicación y plataformas digitales y en la vía pública. Al respecto, la diputada Gael Yeomans señaló que comenzará “una nueva fase de la campaña”.

“Empieza la campaña legal como tal y por lo mismo vamos a estar enfocados en que la campaña llegue a las personas. Nuestra candidata va a estar haciendo diálogos y conversaciones cara a cara. Queremos hablar, y esa es la voluntad de Jeannette Jara, poder hablar directamente con las personas, casi en el uno a uno, porque es importantísimo escuchar, recoger las necesidades de las personas e ir con soluciones concretas, como es parte de la trayectoria que ella misma nos ha dejado en el país”, reveló.

Las encuestas

Como cada semana, diversas son las encuestas que miden la intención de voto de cara a los comicios de noviembre. En todos ellos, es Jeannette Jara quien encabeza la carrera presidencial en la primera vuelta.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reflejó que Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con un 26%, seguida muy de cerca por José Antonio Kast, quien alcanza un 25% de intención de voto. Por su parte, la encuesta Criteria, realizada un día después del debate televisivo, arrojó que la abanderada oficialista encabeza la carrera a La Moneda con 29%, seguida por el presidenciable del Partido Republicano con el 27%.

La encuesta Panel Ciudadano-UDD dio cuenta que Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la intención de voto con 24%. Finalmente, la encuesta de la firma La Cosa Nostra, correspondiente a la primera quincena de septiembre, situó a la candidata de Unidad por Chile en primer lugar de la carrera a La Moneda con un 36%, seguida por el abanderado republicano con un 24%.

Consultado por la variación de la candidata en las diferentes encuestas, el diputado Tomás Hirsh sostuvo que, en términos generales, “muestran a nuestra candidata en primer lugar. Hay pequeñas variaciones, un punto, dos puntos, hacia arriba, hacia abajo, creemos que eso es normal, es parte de un proceso, pero no muestran grandes variaciones”.

“En todo caso, para nosotros las encuestas son importantes, las revisamos, las estudiamos, reflexionamos, analizamos, pero no nos cabe duda que la encuesta más importante es la que sea el día de la elección. El día que las chilenas y los chilenos vayan a votar, vamos a tener la mejor encuesta”, puntualizó.

La situación de Daniel Jadue

El pasado viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió inhabilitar la candidatura de diputado de Daniel Jadue tras un recurso presentado por Renovación Nacional.

La decisión fue adoptada por una estrecha mayoría de tres votos contra dos, en respuesta a la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Con ello, el máximo tribunal electoral dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que habilitó a Jadue para sufragar a pesar de estar acusado en el caso Farmacias.

El efecto inmediato de esta resolución es que Jadue queda inhabilitado para ser candidato, pues la Constitución exige contar con el derecho a sufragio vigente. Según lo precisó el Tricel, dicho derecho queda suspendido.

Durante la jornada de ayer, la candidata presidencial del oficialismo se refirió a la decisión del TRICEL y enfatizó en que “hay que respetar lo que los tribunales han determinado“.

Consultada sobre sus declaraciones anteriores, en donde manifestaba que Jadue debería haber priorizado su defensa, la candidata oficialista reafirmó sus dichos: “Como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa“.

Desde el comando de Jara, respaldaron las declaraciones de la abanderada presidencial: “Nuestra candidata lo ha manifestado con toda claridad. Las decisiones que se toman a nivel judicial, y el Tricel es una instancia judicial también, se deben mantener en esa instancia. Y nosotros respetamos los fallos que se toman en el ámbito judicial”, señaló el diputado Tomás Hirsh.

“No forma parte del trabajo de nuestro comando, ni de menos de la candidata, estar opinando respecto a los fallos. Nosotros estamos concentrados en este momento en la campaña, en el diálogo ciudadano, en escuchar a la gente, en recoger las demandas, las necesidades, las aspiraciones, y también las propuestas de hombres y mujeres de todo el país que han estado dialogando con nuestra candidata. Esa es nuestra prioridad, allí estamos centrados, y ahí va a seguir también concentrada nuestra candidata”, complementó.

El Partido Comunista rechazó el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones y anunció que el exalcalde apelará a todas las instancias, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consultada si la decisión de Jadue de recurrir a la CIDH podría influir en la candidatura presidencial de Jara, Yeomans puntualizó que “nuestra candidata ha respondido a cada uno de los temas. Sobre esto también ya se refirió en más de una oportunidad. Dejó clara su visión. Nosotros obviamente respaldamos esa visión, pero queremos aprovechar también de emplazar a otro candidato que no responde, que es José Antonio Kast, que prefiere evadir la respuesta”.

“¿Cómo lo va a hacer con el recorte de esos seis mil millones de dólares? ¿Qué implicaciones va a tener la ciudadanía en los derechos de las personas? ¿Qué va a hacer respecto a las pensiones que iban a aumentar con el Seguro Social, pero que él pretende derogar? ¿Qué va a pasar con los jubilados? Esas son incertidumbres que obviamente genera en las personas. Y, por cierto, que sea a cargo del nepotismo, porque él acusa y dice que está en contra del nepotismo, pero promueve a su hijo como candidato a diputado”, cerró la parlamentaria del Frente Amplio.