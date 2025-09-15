En Italia: Kast se reúne con Giorgia Meloni para aprender de sus políticas migratorias

Este lunes se concretó la reunión entre el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni. En la instancia y desde Roma, ambos líderes de ultra derecha discutieron temáticas en torno a la migración, recogiendo la experiencia del país europeo.

Desde su llegada al Consejo de Ministros en 2022, la conservadora ha implementado políticas en miras a restringir el ingreso de migrantes, elevar los requisitos para la residencia y aumentar las deportaciones, principalmente hacia países de África.

Un plan que, en lo medular, Kast pretende tomar como inspiración.

Según un video enviado tras esta cita, el republicano relevó que “la inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo ha ido enfrentando de distintas maneras, protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen, y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África donde se produce toda esta migración hacia Europa”.

“Son políticas y integrales muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos. Esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país“, afirmó.

Junto con ello, anticipó el anuncio de “medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales” en el caso de Chile. Esto, ocurriría la próxima semana.