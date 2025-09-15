Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


En Italia: Kast se reúne con Giorgia Meloni para aprender de sus políticas migratorias

Desde su llegada al Consejo de Ministros en 2022, la conservadora ha implementado políticas en miras a restringir el ingreso de migrantes, elevar los requisitos para la residencia y aumentar las deportaciones, principalmente hacia países de África.

Desde su llegada al Consejo de Ministros en 2022, la conservadora ha implementado políticas en miras a restringir el ingreso de migrantes, elevar los requisitos para la residencia y aumentar las deportaciones, principalmente hacia países de África.

Política

Este lunes se concretó la reunión entre el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni. En la instancia y desde Roma, ambos líderes de ultra derecha discutieron temáticas en torno a la migración, recogiendo la experiencia del país europeo.

Desde su llegada al Consejo de Ministros en 2022, la conservadora ha implementado políticas en miras a restringir el ingreso de migrantes, elevar los requisitos para la residencia y aumentar las deportaciones, principalmente hacia países de África.

Un plan que, en lo medular, Kast pretende tomar como inspiración.

José Antonio Kast se reúne con Giorgia Meloni. Imagen: Partido Republicano.

José Antonio Kast se reúne con Giorgia Meloni. Imagen: Partido Republicano.

Según un video enviado tras esta cita, el republicano relevó que “la inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo ha ido enfrentando de distintas maneras, protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen, y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África donde se produce toda esta migración hacia Europa”.

“Son políticas y integrales muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos. Esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país“, afirmó.

Junto con ello, anticipó el anuncio de “medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales” en el caso de Chile. Esto, ocurriría la próxima semana.

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