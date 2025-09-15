Estudio ACHS-Datavoz revela que 1 de cada 5 chilenos reconoce conductas imprudentes al desplazarse

De cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) y Datavoz dieron a conocer una nueva versión de su estudio “Trayectos en riesgo: velocidad, apuro y seguridad vial”, el que evidenció que 1 de cada 5 encuestados (22%) reconoce realizar maniobras peligrosas o desatentas al desplazarse, ya sea como conductor o peatón.

El informe fue presentado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien advirtió la importancia de reforzar el autocuidado en estas fechas. Junto a él estuvieron la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, y Rodrigo De la Calle, gerente de Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la AChS.

La medición —que encuestó a 1.106 personas mayores de 18 años entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre— analizó tres ejes: formas de desplazamiento, conciencia y factores de riesgo, y cultura de autocuidado. Entre sus resultados destacó que el 21,3% de los consultados ha sufrido o conoce a alguien que tuvo un siniestro grave, y en el 62,8% de los casos la causa fue una conducta imprudente, ya sea de conductores o peatones.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, aprovechó la ocasión para referirse a los accidentes de este fin de semana y señaló que “entre los fallecidos, había ocho mujeres y cuatro hombres: los cuatro hombres eran conductores, las ocho mujeres eran peatonas o pasajeras, lo que te habla de que este es un fenómeno muy masculino, porque el que genera el siniestro es alguno de los conductores que están involucrados”.

Respecto de las formas de traslado, la locomoción colectiva es el principal medio de transporte (35,9%), seguida por automóviles y taxis (24,5%). Llama, además, la atención que 1 de cada 10 automovilistas (10,5%) admitió no tener licencia, lo que revela un factor de riesgo adicional en las calles.

Otro de los puntos críticos es la velocidad. Más del 80% de quienes sobrepasan los límites permitidos son hombres, y más de la mitad tiene entre 30 y 44 años. Además, el 45% de estos conductores reconoce hacerlo una o más veces por semana y el 47% ha superado los 120 km/h.

El estudio también abordó el efecto de la presión horaria. Un 36,6% de los trabajadores dice sentirse presionado por llegar a tiempo y un 42% considera que sus horarios de entrada y salida los exponen a situaciones de inseguridad.

Desde la AChS enfatizaron que el objetivo del informe es generar conciencia en la ciudadanía para prevenir siniestros de tránsito. “Estas cifras nos muestran que, pese a que el 88% dice planificar sus traslados con tiempo, las conductas de riesgo se mantienen y deben ser abordadas de manera urgente”, indicó De la Calle.