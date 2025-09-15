Diario y Radio Universidad Chile

Isabel Allende recibirá Medalla Rectoral de la Universidad de Chile

La distinción se concede a integrantes de la comunidad, visitantes ilustres y personalidades que exhibieron la capacidad y dedicación necesaria. Se espera que la escritora dicte una clase magistral que será transmitida a través del canal de Youtube.

La distinción se concede a integrantes de la comunidad, visitantes ilustres y personalidades que exhibieron la capacidad y dedicación necesaria. Se espera que la escritora dicte una clase magistral que será transmitida a través del canal de Youtube.

Cultura

El Salón de Honor de la Casa de la Central de la Universidad de Chile será, el próximo martes 23 de septiembre, escenario de la ceremonia de entrega de la Medalla Rectoral a la destacada escritora y Premio Nacional de Literatura 2010, Isabel Allende Llona. El acto será presidido por la rectora de nuestra Casa de Estudios, Rosá Devés Alessandri.

Cabe destacar que la distinción se concede a integrantes de la comunidad universitaria que hayan realizado acciones y servicios en favor de la Universidad, que hayan mostrado una especial capacidad y dedicación o se hayan destacado en acrecentar su prestigio a nivel nacional o internacional. Se otorga también, a visitantes ilustres, personalidades importantes y para honrar la memoria de personas nacionales o extranjeros que en vida exhibieron los requisitos para ser merecedores de esta distinción.

Escritora Isabell Allende recibe medalla rectoral

Escritora Isabell Allende. Imagen: Agencia Aton.

Este año la condecoración también fue entregada al histórico funcionario de la Universidad, Iván Silva Lara, y en ediciones anteriores, por ejemplo, al ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y a la académica y ex convencional, Elisa Loncon.

En concreto, la “Medalla Rectoral” consiste en un disco de plata circular de 38 milímetros. En el anverso presenta la leyenda semicircular, UNIVERSIDAD DE CHILE. Exhibe además, el escudo de la Universidad -con los símbolos representativos de sus Facultades originarias-, una estrella radiante sobre él y rodeado por ramas de encina y laurel anudadas. En el reverso cuenta con una leyenda circular, MEDALLA RECTORAL, seguida por el nombre del galardonado o galardonada y el año en que se concede.

medallarectoral

Medalla Rectoral

La ceremonia iniciará a las 12:45 horas y será transmitida a través del canal de Youtube. Se espera, además, que la escritora dicte una clase magistral.

En tanto, para el miércoles 24 de septiembre, Allende presentará su novela más reciente “Mi nombres es Emilia del Valle” en el Teatro Oriente de Providencia.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
A un mes de guerra: los datos que explican la magnitud del mayor conflicto en Medio Oriente desde la invasión a Irak
post-title
Alza en la luz se aplaza hasta julio tras instrucción de la SEC a distribuidoras
post-title
Marco Rubio estima que guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"
post-title
Gobierno desiste del nombramiento del seremi de Obras Públicas en Los Ríos tras cuestionamientos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X