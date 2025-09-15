Isabel Allende recibirá Medalla Rectoral de la Universidad de Chile

El Salón de Honor de la Casa de la Central de la Universidad de Chile será, el próximo martes 23 de septiembre, escenario de la ceremonia de entrega de la Medalla Rectoral a la destacada escritora y Premio Nacional de Literatura 2010, Isabel Allende Llona. El acto será presidido por la rectora de nuestra Casa de Estudios, Rosá Devés Alessandri.

Cabe destacar que la distinción se concede a integrantes de la comunidad universitaria que hayan realizado acciones y servicios en favor de la Universidad, que hayan mostrado una especial capacidad y dedicación o se hayan destacado en acrecentar su prestigio a nivel nacional o internacional. Se otorga también, a visitantes ilustres, personalidades importantes y para honrar la memoria de personas nacionales o extranjeros que en vida exhibieron los requisitos para ser merecedores de esta distinción.

Este año la condecoración también fue entregada al histórico funcionario de la Universidad, Iván Silva Lara, y en ediciones anteriores, por ejemplo, al ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y a la académica y ex convencional, Elisa Loncon.

En concreto, la “Medalla Rectoral” consiste en un disco de plata circular de 38 milímetros. En el anverso presenta la leyenda semicircular, UNIVERSIDAD DE CHILE. Exhibe además, el escudo de la Universidad -con los símbolos representativos de sus Facultades originarias-, una estrella radiante sobre él y rodeado por ramas de encina y laurel anudadas. En el reverso cuenta con una leyenda circular, MEDALLA RECTORAL, seguida por el nombre del galardonado o galardonada y el año en que se concede.

La ceremonia iniciará a las 12:45 horas y será transmitida a través del canal de Youtube. Se espera, además, que la escritora dicte una clase magistral.

En tanto, para el miércoles 24 de septiembre, Allende presentará su novela más reciente “Mi nombres es Emilia del Valle” en el Teatro Oriente de Providencia.