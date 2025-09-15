Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


La apuesta de Evelyn Matthei en salud: medicamentos más baratos y sin filas

El beneficio estará dirigido a chilenos en Fonasa o Isapre, pero en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer. La propuesta implica una inversión de 200 millones de dólares.

El beneficio estará dirigido a chilenos en Fonasa o Isapre, pero en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer. La propuesta implica una inversión de 200 millones de dólares.

Salud

En el marco de una actividad en Huechuraba, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, presentó una de sus propuestas programáticas más destacadas en materia de salud: mejorar el acceso a medicamentos mediante una nueva cobertura GES (Auge) y un sistema de distribución más eficiente.

La iniciativa busca enfrentar el alto gasto que enfrentan las familias chilenas en remedios. Según cifras expuestas en la presentación, “casi el 30% del gasto en salud proviene del bolsillo de las familias, mucho más que el promedio OCDE (18%). Y de eso, la mayoría es por el alto gasto en medicamentos”. Además, se señaló que “al mes las familias gastan más de $150 mil pesos en remedios”.

La propuesta contempla una inversión inicial de 200 millones de dólares para la compra masiva de medicamentos a través de Cenabast. El objetivo es incluir en la nueva cobertura GES los fármacos más consumidos por la población, así como aquellos que actualmente no están cubiertos por falta de financiamiento en la Ley Ricarte Soto. Según expresó Matthei, el financiamiento para estas propuestas vendría del ahorro de licencias médicas falsas.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, impulsa propuesta de medicamentos más baratos. Imagen: Agencia Aton.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, impulsa propuesta de medicamentos más baratos. Imagen: Agencia Aton.

El beneficio estaría dirigido “a todos los chilenos que están en Fonasa e Isapre, en especial a las familias que enfrentan enfermedades como diabetes, presión, colesterol, salud mental, alergias o cáncer”.

La canasta incluirá medicamentos cardiovasculares, para colesterol, presión sanguínea y diabetes; respiratorios y/o alergias; anticonceptivos; antibióticos, antidepresivos y de salud mental; tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades catastróficas; vitaminas; antiácidos y analgésicos.

Además de la cobertura, el plan contempla medidas para facilitar el acceso físico a los medicamentos: se propone implementar entregas sin filas y despacho a domicilio, especialmente para personas mayores y pacientes crónicos.

Evelyn Matthei se reúne con vecinos en Huechuraba y presenta propuesta en salud. Imagen: Agencia Aton.

Evelyn Matthei se reúne con vecinos en Huechuraba y presenta propuesta en salud. Imagen: Agencia Aton.

“Muchas personas mayores o con enfermedades crónicas interrumpen sus tratamientos porque no pueden ir a buscar sus medicamentos a los consultorios, ya sea porque no tienen quien los acompañe o por falta de movilización. Esto pone en riesgo su salud y la salud pública”, señalaron en el documento.

Para ello, se planteó la “firma de convenios con farmacias independientes para que ellas puedan entregar medicamentos de la red pública”, junto con la creación de farmacias móviles en puntos estratégicos y la digitalización del sistema de entrega.

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