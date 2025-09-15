La salud mental es un derecho, no un privilegio

Septiembre, junto con ser el mes de nuestras fiestas patrias, también se reconoce a nivel mundial como el mes de la prevención del suicidio. En Chile, la salud mental sigue siendo un derecho humano en el papel, pero un privilegio en la práctica. Mientras los discursos oficiales hablan de “prioridad”, los hechos son claros: el presupuesto en salud mental apenas alcanza el 2,5% del gasto sanitario, muy lejos del 6% recomendado por la OMS. Eso significa salas de espera abarrotadas, meses —a veces años— para una atención, y personas que se ven obligadas a pagar de su bolsillo terapias que el Estado no cubre.

La realidad es brutal. En Quintero, madres denuncian que sus hijos han desarrollado crisis de ansiedad tras episodios de contaminación ambiental y no encuentran atención oportuna. En San Antonio, los trabajadores diagnosticados con depresión deben esperar más de seis meses para acceder a un especialista. En La Ligua, una mujer que sufre violencia intrafamiliar busca apoyo psicológico y es derivada a un programa que nunca la contacta.

Estas no son anécdotas: son síntomas de una política pública que sigue tratando la salud mental como un gasto secundario y no como un pilar de la dignidad humana.

Un enfoque de derechos humanos exige cambiar el paradigma: no se trata solo de abrir más consultas, sino de transformar las condiciones que nos enferman. La salud mental no se deteriora en el vacío. Se quiebra con la precariedad laboral, con el hacinamiento, con la falta de acceso a espacios verdes, con el acoso escolar, con la discriminación y con un Estado que no protege a los más vulnerables.

Además, la lógica individualizante —“tienes que aprender a manejar tu estrés”— es una forma de invisibilizar los factores estructurales. No es solo responsabilidad de cada persona “ser resiliente”, sino de la sociedad garantizar entornos seguros, solidarios e inclusivos.

Si Chile realmente quiere saldar esta deuda, necesitamos:

a) Ley integral de salud mental que garantice acceso universal, financiamiento real y respeto irrestricto a los derechos de las personas usuarias.

b) Programas comunitarios que integren salud, educación y trabajo en red, derribando el muro entre lo clínico y lo social.

c) Campañas nacionales para erradicar el estigma y normalizar el pedir ayuda.

d) Formación en salud mental para todos los niveles del sistema educativo y de salud, con enfoque intercultural y de género.

Cuidar la salud mental no es un lujo; es una cuestión de justicia social. Es el fundamento para participar, para convivir, para vivir dignamente.

Mientras no lo entendamos, seguiremos sumando nombres a una lista invisible de vidas quebradas que pudieron haberse salvado.

Psicóloga

Candidata a Senadora por la Región de Valparaíso