Manifestaciones propalestinas obligaron a suspender la Vuelta a España en Madrid

Agentes antidisturbios de Madrid llevaron a cabo cargas policiales ante el lanzamiento de vallas y botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta a España, que debió ser suspendida, en una jornada con dos detenidos y 22 policías heridos.

Los incidentes se produjeron en El Paseo del Prado, donde el pelotón de ciclistas intentaba entrar en la capital. Se reforzó la seguridad con cerca de 1.500 policías nacionales y guardias civiles en las dos últimas jornadas.

Manifestantes con banderas de Palestina invadieron este domingo varias zonas del recorrido, protagonizando los primeros incidentes.

La 90ª edición de La Vuelta estuvo marcada por las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el “genocidio” en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, lo que en etapas previas dejó una veintena de detenidos por desórdenes públicos.

Los organizadores de La Vuelta lamentaron las protestas que provocaron la cancelación de la última etapa y felicitaron al vencedor, el danés Jonas Vingegaard.

“Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, la organización felicitó a Jonas Vingegaard y a su equipo Visma-Lease a Bike por su victoria en la clasificación general, por delante de Joao Almeida (Team UAE Emirates), y anunció una rueda de prensa este lunes a las 12:00 horas.