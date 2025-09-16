Con foco en el crimen organizado: Presidente Boric promulga ley que crea Fiscalía Supraterritorial

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, una nueva entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad con facultades para operar en todo el país.

El acto contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y al fiscal nacional, Ángel Valencia. En ese sentido, el Mandatario destacó el carácter transversal de la iniciativa y el trabajo articulado entre instituciones.

“Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…) Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, señaló.

Además, subrayó que el fortalecimiento institucional es clave para enfrentar el crimen organizado de forma sostenida.

“Hemos puesto el énfasis en el fortalecimiento de las capacidades investigativas de las policías y de la Fiscalía, y de robustecer toda la capacidad operativa y darle a ésta sustento legal (…) A todos estos problemas hemos dado respuesta con seriedad, coordinación y trabajo con visión de Estado y no con grandilocuencia de corto plazo”, manifestó.

En tanto, el ministro Gajardo, valoró la promulgación como un avance institucional decisivo. “Nos permite estar promulgando esta reforma importantísima (…) para que nuestro Estado tenga la capacidad institucional de tener todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado”, afirmó la autoridad.

El secretario de Estado también enfatizó que “la inteligencia criminal y el análisis estratégico serán, de ahora en adelante, una base sólida para orientar la persecución penal”. Así, añadió que esta nueva Fiscalía contará con los recursos y medios necesarios para cumplir su labor.

“Va a fortalecer nuestra institucionalidad en materia de justicia. La forma de enfrentar el crimen organizado es de manera institucional”, concluyó.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia explicó que la Fiscalía Supraterritorial se suma a las fiscalías regionales, pero con un enfoque especializado. “La Fiscalía Supraterritorial se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país”, detalló.

Además, Valencia profundizó en el carácter articulador de la nueva unidad: “Su sentido profundo es la articulación. Se trata de una fiscalía especializada, sí, pero no aislada. Una unidad autónoma pero no desvinculada”.

Esta iniciativa tuvo inspiración en modelos internacionales, bajo esa línea, el fiscal nacional citó al juez italiano Giovanni Falcone. “La mafia. El crimen organizado diríamos nosotros, no es invencible, es un hecho humano y como todo hecho humano tiene un principio y también tendrá un final”, declaró al respecto el europeo.

Cabe destacar que la ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que reemplaza al actual sistema de focos investigativos. Este sistema permitirá al fiscal nacional coordinar turnos de instrucción, investigaciones por delitos flagrantes y equipos integrados para enfrentar fenómenos criminales sin fronteras.