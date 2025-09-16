Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de marzo de 2026


Debate por pensión presidencial se archiva y oposición cuestiona a Boric

La iniciativa no alcanzó el quórum de aprobación exigido en la Cámara de Diputados para una reforma constitucional, que demanda un mínimo de 87 votos. La propuesta obtuvo 78 preferencias a favor, 4 en contra y 41 abstenciones.

La iniciativa no alcanzó el quórum de aprobación exigido en la Cámara de Diputados para una reforma constitucional, que demanda un mínimo de 87 votos. La propuesta obtuvo 78 preferencias a favor, 4 en contra y 41 abstenciones.

Política

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, tras no reunir el quórum mínimo de aprobación, la reforma constitucional que buscaba redefinir la normativa atingente a la dieta de los expresidentes de la República. Por efecto de esto, la propuesta pasó a archivo.

Según Emol, el texto despachado por la comisión de Constitución obtuvo 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones. La norma requería para su aprobación de 87 votos afirmativos, según lo exige el mismo cuerpo legal.

El proyecto que buscaba modificar la dieta vitalicia de los expresidentes generó un intenso debate en la Cámara, centrado especialmente en el caso del presidente Gabriel Boric, quien dejará el cargo con 40 años. Esta situación llevó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a insistir en establecer una edad mínima de 65 años para acceder a dicho beneficio.

La votación en general abordó una serie de limitaciones al beneficio presidencial, entre ellas que “la ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos”. Además, se estipuló que la dieta no aplicaría a quienes:

  • Asuman la Presidencia por vacancia del cargo.
  • Sean destituidos tras un juicio político.
  • Tengan empleo público o privado.
  • Estén postulando a cargos de elección popular.

En paralelo, el diputado Gustavo Benavente (UDI) intentó reponer una indicación previamente rechazada en la comisión de Constitución, la cual establecía que “al cumplir los sesenta y cinco años, los expresidentes percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos”. Sin embargo, al no aprobarse el proyecto en general, dicha indicación no fue sometida a votación.

Según registros del Senado correspondientes al mes de agosto, los expresidentes de la República recibieron asignaciones que combinan dieta mensual, gastos por traslado y fondos para el funcionamiento de oficinas.

La expresidenta Michelle Bachelet percibió una dieta líquida de $5.793.225, luego de descuentos por impuestos, salud y previsión. A ello se sumaron $583.729 por concepto de traslación y $8.495.313 destinados al funcionamiento de oficinas.

Por su parte, el exmandatario Eduardo Frei recibió $5.474.059 de dieta, más $1.809.561 por traslado y otros $8.495.313 para gastos operativos. En el caso del expresidente Ricardo Lagos, el monto por dieta fue de $5.480.360, acompañado de $1.809.561 por traslados y $8.184.266 para oficinas.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
A 41 años del Caso Degollados: dirigentes sociales y sindicales exigen justicia y alertan sobre posible indulto
post-title
García Ruminot defiende alza de combustibles: "Era necesaria pero impopular"
post-title
Muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y lector de noticias de TVN
post-title
Rescatan la olvidada Escuela de Cine de la UTE a más de 50 años de su creación

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X