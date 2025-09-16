Jaime Vadell se convierte en el nuevo Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales

El destacado actor chileno Jaime Vadell fue distinguido este martes con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025. El anuncio lo realizó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, tras la sesión del jurado celebrada en el Palacio Pereira. La decisión reconoció su “extensa trayectoria y consolidación como uno de los actores más destacados y versátiles del país”, según señala el acta oficial.

Vadell, de 89 años, recibió emocionado la noticia en su hogar en El Arrayán. “Estoy muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Entra a la historia, al cuento en grande. Es muy emocionante”, señaló, agradeciendo a la ministra y al jurado por el reconocimiento. También expresó el profundo sentido de responsabilidad que le significa recibir este galardón, el máximo honor que entrega Chile a las artes escénicas y audiovisuales.

La ministra Arredondo destacó que la carrera de Vadell ha estado marcada por interpretaciones memorables tanto en teatro, televisión y en cine. “Con una habilidad única para crear personajes dramáticos y luego recorrer con éxito los trazos de la comedia, Vadell ha construido un legado artístico que refleja talento, disciplina y generosidad para crear y conectarse con el público y sus compañeros de escena”, señaló.

El jurado estuvo integrado además por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg, en representación del Consejo de Rectores; el cineasta Silvio Caiozzi, en representación de la Academia Chilena de Bellas Artes; y las representantes designadas por el Consejo Nacional de las Culturas, Paulina Urrutia y Nona Fernández. La decisión fue unánime y rápida: “No nos demoramos nada. Estuvimos completamente de acuerdo en darte el premio”, le comentó Caiozzi durante el anuncio.

El acta también subraya el rol de Vadell en el fortalecimiento de las artes escénicas en regiones y en la apertura de espacios de acceso cultural. A lo largo de su carrera, ha sido actor, director y gestor, con una plena vigencia que lo convierte en referente para nuevas generaciones. “Es un orgullo tan grande que recibas este premio que te da el país, los chilenos y chilenas reconocen tu trabajo y tu entrega”, agregó Urrutia.

Nacido en Valparaíso en 1935, Vadell estudió teatro en la Universidad de Chile y ha desarrollado más de seis décadas de trayectoria en distintos escenarios y pantallas. Ha trabajado con directores como Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi, Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Andrés Wood, participando en producciones que han llegado a festivales internacionales como Cannes, Berlín y Venecia. Además, fundó y dirigió Teatro La Feria, un espacio clave en la historia del teatro chileno.