Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de marzo de 2026


Martina Weil se quedó sin final de 400m del Mundial por una centésima

La chilena terminó cuarta en su serie de manera dramática, por lo que no pudo meterse en la definición por el oro en Tokio.

La chilena terminó cuarta en su serie de manera dramática, por lo que no pudo meterse en la definición por el oro en Tokio.

Deportes

Martina Weil rozó la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Tokio, en Japón, pero dolorosamente no pudo clasificar.

La chilena terminó cuarta en su serie, al registrar un tiempo de 49.88, a tan sólo una centésima de segundo de la última atleta que consiguió entrar en la definición por el oro, que fue la noruega Henriette Jæger, con 49.87.

Por eso, la desazón en la nacional fue total. No es para menos, porque en ESPN aseguraron que “49.88s es el tiempo más rápido en la historia de los Mundiales que NO consigue clasificación a final”. Consignar que para ir a la definición, la deportista criolla tenía que terminar entre las dos primeras de su serie o registrar uno de los dos mejores tiempos entre las terceras.

De esta manera, Martina Weil terminó novena en la especialidad de los 400 metros en la cita planetaria en suelo nipón.

Fotografía de la atleta Martina Weil en la pista.

Martina Weil. Foto: Óscar Muñoz/COCH.

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