"Minimiza la gravedad de los hechos" y "obedecen a una estrategia": las críticas de Chile Vamos a Delpiano por declaraciones sobre La Araucanía

Durante las últimas horas, los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre la situación que se vive en la macrozona sur desataron una ola de críticas que incluso escaló hasta las candidaturas presidenciales. Esto, luego de que la secretaria de Estado condenara los ataques terroristas en el lugar, asegurando, al mismo tiempo, que no todos los hechos pueden ser calificados como tal.

Sobre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Weichán Auka Mapu (WAM), Delpiano dijo que “no las catalogaría así, como organizaciones, porque tienen elementos de gente anarca, gente que comete estos delitos, pero creo que también hay otros temas”.

Sus palabras, emitidas durante una entrevista con Tolerancia Cero, recibieron una respuesta inmediata desde la derecha. La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, señaló que “es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM”.

“La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”, opinó.

En una línea similar, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, afirmó que sus declaraciones “son un insulto” y “una bofetada” para las víctimas de violencia rural, “pero también es una falta de respaldo y apoyo a las Fuerzas Armadas, a militares, a miembros de la Armada que se han desplegado en la macrozona sur para justamente protegernos de las células terroristas”.

El parlamentario de La Araucanía además acusó que la postura de la ministra Delpiano “obedece a una estrategia” y que se está poniendo “en sintonía” con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. “Por eso van a tener una contundente derrota en la macrozona sur, porque quienes vivimos ahí sabemos que hay terrorismo puro y duro y se manifiesta todos los días con atentados, amedrentando e infundiendo temor a miles de personas”, indicó.

Por su parte, la senadora de la bancada de Renovación Nacional (RN) y también representante de la novena región, Carmen Gloria Aravena, estimó que las declaraciones de Delpiano “son bien complejas, porque no ha considerado que su propio Gobierno ha hecho acciones orientadas a combatir el terrorismo existente en la zona”.

“El Ejecutivo ya se ha querellado contra la Coordinadora Arauco Malleco y también contra la WAM por constituir claramente organizaciones terroristas. Por lo mismo, la ministra en vez de emitir estas declaraciones que en mi opinión fueron muy desafortunadas, debería alinearse con la posición oficial de su propio Gobierno, que reconoce que lo que está ocurriendo en la macrozona sur es efectivamente terrorismo y quien desarrolla ese terrorismo, son las organizaciones antes mencionadas”, dijo.