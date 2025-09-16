Muere Robert Redford, activista y leyenda del cine estadounidense

Este martes 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Robert Redford, actor, director y activista por la causa medioambiental que figura como una de las grandes figuras del cine hollywoodense.

Según señalaron medios internacionales como CNN, el intérprete falleció “en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”. Esto, a los 89 años.

Nacido en Santa Mónica en 1936, Redford construyó una carrera que abarcó más de seis décadas y que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria. Su ascenso a la fama llegó con cintas como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) y “El golpe” (1973), ambas junto a Paul Newman, además de títulos como “Todos los hombres del presidente” (1976), “Memorias de África” (1985) y “Una proposición indecente” (1993).

Como director, debutó con “Gente corriente” (“Ordinary People“, 1980), obra que le otorgó el Oscar a Mejor Director y consolidó su talento detrás de cámaras. Su compromiso con el cine lo llevó también a fundar en 1981 el Instituto Sundance, del cual surgió el Festival de Cine de Sundance, hoy considerado uno de los espacios más importantes para el cine independiente.

Más allá de la pantalla, Redford fue un ferviente defensor de las causas medioambientales y sociales, lo que le dio un lugar especial no solo en la industria, sino también en la vida cultural y política de Estados Unidos.

Así, su legado artístico y su aporte a la defensa de la naturaleza y del cine independiente marcan una huella imborrable en la historia de la cultura contemporánea.