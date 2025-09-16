Seminario Internacional de la Universidad de Chile reunirá a especialistas internacionales por la defensa de la libertad académica

El seminario internacional “Libertad, ética e integridad en la Academia y la Investigación. Reflexiones en un contexto global de cambios e incertidumbre” se desarrollará el próximo 23 y 24 de septiembre a partir de las 9:30 horas en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago de Chile.

Inteligencia artificial, estudios de género en riesgo, biomedicina y financiamiento y controles de la investigación son algunas de las temáticas contingentes que tendrán lugar en la Casa de Bello. Ambas jornadas contemplan paneles temáticos, conferencias exclusivas y posters de investigaciones estudiantiles donde participarán distintos actores del ecosistema universitario nacional e internacional con el objetivo de promover un diálogo interdisciplinario sobre los desafíos de la academia e investigación en sociedades en transformación.

La jornada de inauguración contará con la presencia de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y de la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, Alicia Salomone, y estará marcada por la conferencia “Frameworks of reference for academic freedom”, a cargo de Liviu Matei, experto en políticas de educación superior, libertad académica y gobernanza universitaria, y director de King’s School of Education, Communication & Society de Inglaterra.

Además, se desarrollará la conferencia “El rol de las universidades en un mundo en transformación y los paneles: Nuevos desarrollos tecnológicos y desafíos éticos y humanidades, ciencias sociales y estudios de género”. En tanto, durante el 24 de septiembre las personas que asistan al seminario podrán participar del panel “Investigación, sociedad y Estado, los diálogos: Libertad académica y desarrollo y Ciencias y conocimientos para la transformación social“, y de la conferencia final “Libertad académica y creación cultural en tiempos oscuros: ¿Hasta dónde va la resiliencia de las universidades en Latinoamérica?“, a cargo de Hernán Chaimovich, Profesor Emérito de la Universidad de Sao Paulo – USP, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile.

Todas las consultas serán canalizadas por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile a través del correo internacional@uchile.cl. En tanto, las inscripciones serán recibidas a través de un formulario habilitado por la universidad.