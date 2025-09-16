Tras impugnación de la candidatura de Ximena Rincón: Chile Vamos acusa al oficialismo de "poco democrático"

Con molestia recibieron en Chile Vamos la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), de rechazar la candidatura parlamentaria de la actual senadora de Demócratas, Ximena Rincón.

En un fallo dividido del tribunal, se decidió acoger el requerimiento de la Democracia Cristiana y el oficialismo, que cuestionaba su repostulación al Congreso, por haber cumplido ya dos períodos consecutivos como senadora del Maule.

La defensa de Rincón, justamente, rebatió esto último, pues se argumentaba que el primer período, de 2010 a 2018, solo se cumplió de manera parcial, cuando la exmilitante de la Democracia Cristiana asumió como ministra de la Segpres el 2014, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Tras la decisión del Tricel, esta mañana, se refirieron al hecho los presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

Los representantes de Chile Vamos acusaron al oficialismo de tener una actitud poco democrática, poco competitiva y de querer dejar afuera por vía administrativa a Rincón.

Asimismo, recordaron lo ocurrido hace un par de años, cuando un cambio a la Ley Antidíscolos, acordado con todos los partidos políticos, permitió a varios candidatos, entre ellos al alcalde de Renca, Claudio Castro, participar en las municipales del 2021.

De todas maneras, los presidentes de partido también recalcaron que respetarán el fallo del Tricel y que no acudirán a instancias internacionales para rebatirlo, como sí fue anunciado en el caso de la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“Lo lamentamos porque Ximena Rincón es una gran senadora, porque creemos que habría ganado su elección y por lo mismo, pensamos que acá lo que hubo fue una forma de sacarla de carrera por vía administrativa, porque por las urnas no lograban hacerlo”, aseguró Guillermo Ramírez.

“Nos habría gustado una actitud más democrática, más pro competencia, como la que tuvimos nosotros con el alcalde de Renca. Creemos que esto finalmente es malo sobre todo para los vecinos del Maule”, agregó.

Por su parte, la propia Ximena Rincón, calificó esto como “un hecho político grave” y apuntó directamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic y al presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, a quienes cuestionó por no firmar la impugnación a la candidatura con sus propios nombres y delegar aquello al abogado del PS, Gabriel Osorio.

“En la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse con un mandato, detrás de un abogado que en este caso es el abogado del ministro del interior Álvaro Elizalde”, remarcó.

Rincón fue especialmente dura con Vodanovic, quien también competirá para representar a la Región del Maule: “Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel, no tener competencia fuerte en la elección”, indicó.

Francisco Huenchumilla: “No hay nada personal”

En respuesta a este emplazamiento, el senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, señaló que “no hay nada personal” contra la senadora Rincón y que “se trata simplemente de que las instituciones funcionen”.

“Yo participé directamente en la Comisión de Constitución del Senado, en la tramitación de la ley que limitó los periodos parlamentarios y redacté de mi puño y letra alguno de los artículos. Por lo tanto, conozco el espíritu de la ley y con el requerimiento ante el Tricel había que parar en seco los resquicios”, afirmó.

“Por eso, recurrimos ante dicho tribunal con un mandato judicial, otorgado a un abogado, como lo indica el código de procedimiento civil”, añadió.

A todo lo anterior, Huenchumilla agregó que no querían que se repitiera “lo que pasó en el Senado, cuando Ximena renunció a la DC y a la bancada de senadores y, sin embargo, mediante resquicios y con ayuda de la derecha, se quedó en la Comisión de Hacienda, que reglamentariamente, nos correspondía”.

“Es simplemente eso. El tribunal se pronunció, y, por ende, las instituciones funcionaron, y como senadores, nos corresponde acatar los fallos conforme a derecho”, cerró.