Trump confirma tercer ataque de EE.UU. a embarcación venezolana en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este martes 16 de septiembre a un tercer ataque contra embarcaciones venezolanas por parte del ejército estadounidense en el Caribe, los que el republicano defiende como parte de su política contra el narcotráfico.

Aunque el Pentágono únicamente confirmó dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, el magnate compartió la noticia antes de partir hacia Reino Unido. “Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos. Se vieron dos, pero son tres”, expresó Trump.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, insistió en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CNN. “Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio“, sumó en relación al grupo pandillero, considerado como organización terrorista por Washington.

Sus palabras llegan poco después de que el Gobierno del país norteamericano informara el lunes 16 de otro ataque contra un buque, el cual se saldó con al menos tres muertos. El propio Trump confirmó el suceso en un mensaje difundido a través de Truth Social, en el que adjuntó también un vídeo.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas han alegado que Estados Unidos no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas, apuntando a que carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son “objetivos militares” y los países involucrados no están en guerra.

Por otra parte, Trump descartó tener información sobre la incursión israelí en la ciudad de Gaza y dijo estar “expectante”. “No sé mucho sobre esto”, apuntó, al mismo tiempo que criticó nuevamente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por “utilizar a los rehenes”.

“Están utilizándolos como escudos humanos y, si hacen esto, tendrán un grave problema”, sostuvo. “Lo pagarán con el infierno”, añadió.