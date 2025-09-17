Alberto Mayol y última encuesta de 'La Cosa Nostra': “El escenario ya no está completamente cerrado”

El sociólogo e investigador Alberto Mayol analizó esta mañana en Radio Universidad de Chile los resultados de la última encuesta La Cosa Nostra, que él dirige, y aseguró que el escenario presidencial “ya no está completamente cerrado” como hace dos meses.

Según Mayol, en agosto José Antonio Kast modificó su estrategia para consolidar su posición en la interna de la derecha, pero ese giro lo llevó a perder apoyo y a estancarse en torno al 25% de intención de voto. “Tenía todo para ganar, pero en el momento en que sale de ese lugar donde estaba más cerca del centro y empieza a hablar de temas del sistema político, pierde votos. Hoy recupera seis puntos, queda en 20, pero todavía está a cinco de Matthei y depende de que su curva siga subiendo y que Kast no repunte”, explicó.

El académico sostuvo que el republicano enfrenta un problema de flexibilidad política que ya se había evidenciado en la segunda vuelta de 2021 y en el proceso constitucional. “Cuando Kast tiene que adaptarse a nuevos escenarios, pierde capacidad de maniobra. En el Consejo Constitucional terminó pagando el costo de estar a cargo sin saber cómo gobernar ese proceso”, afirmó.

Respecto del dilema de la derecha, Mayol comparó a Kast con figuras internacionales como Giorgia Meloni y Javier Milei y señaló que “Meloni entendió que para gobernar debía moderarse y hoy es respetada en el establishment europeo. Kast, en cambio, no logra encontrar un lugar que lo diferencie de la ultraderecha y pierde el tono que lo había llevado a crecer”.

En cuanto a Evelyn Matthei, el sociólogo señaló que su desempeño en el último debate le permitió abrir un nuevo espacio y explicó que “ella decidió vestirse de blanco y entregar un tono más de esperanza, algo que la candidata oficialista no podía hacer por sus conflictos internos. La estrategia funcionó, pero la gran pregunta es si le servirá para seguir desgastando a Kast o si tendrá que entrar en propuestas más concretas”.

Sobre la situación de Jeannette Jara, candidata oficialista, Mayol fue crítico y subrayó que “hace tres meses tenía posibilidades de crecer, pero hoy sus atributos no han mejorado y la guerra interna en su equipo la está perjudicando. No puede tener dos sectores discutiendo qué hacer cada día. Si no corta ese nudo, el escenario es inadministrable”.

Finalmente, el investigador destacó que la encuesta muestra que Kast y Matthei se disputan el primer lugar en la derecha, mientras que Jara se mantiene estancada en torno al 38-39%.

“Hoy la elección no está definida, pero el tiempo juega en contra de quienes no logren ordenar sus campañas”, concluyó.