Alianza Humboldt ante rechazo de casaciones por Corte Suprema: "Dominga es el claro ejemplo de que la corrupción ha mantenido esta historia sin un desenlace"

En un nuevo capítulo para el caso Dominga, la Corte Suprema dio a conocer su resolución ante los últimos requerimientos, y nuevamente eludió referirse a las atribuciones del Primer Tribunal Ambiental, extendiendo así que los recursos sobre los que se dictó sentencia corresponden a las casaciones de forma y fondo que fueron presentadas en diciembre del año pasado en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que declaró ilegal el rechazo del proyecto Dominga en 2023. Sin embargo, la instancia resolvió no admitir a tramitación los recursos debido a que, a juicio de los ministros, todavía quedan instancias abiertas en el caso y que, por lo tanto, no le corresponde pronunciarse al respecto.

Pese a este nuevo escenario, desde el equipo jurídico que ha trabajado en la defensa del Archipiélago de Humboldt señalan que esta determinación no implica que el proyecto esté aprobado y que Andes Iron pueda comenzar la ejecución del mismo.

“La Corte Suprema no admitió a trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto. Lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el Primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, lo cual se hizo en enero de este año, instancia que rechazó el proyecto nuevamente; luego, la Corte Suprema recuerda que sobre casos como este sólo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas”, explicó Marcos Emilfork, abogado de la ONG Fima y parte del equipo legal de Alianza Humboldt.

Precisamente, el polémico proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental, motivo por el cual no está autorizado a desarrollarse. En paralelo, se han seguido sumando argumentos para impedir su construcción, la cual impactaría en unos de los ecosistemas marinos de mayor importancia para el país y que recientemente fue categorizado como un Área de Conservación de Múltiples Usos.

Desde las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Alianza Humboldt reaccionaron a la noticia y recordaron que este proyecto ha sido evaluado negativamente en múltiples instancias: “Llevamos más de 10 años en esta lucha sin tregua. Dominga es el claro ejemplo de que la corrupción, la manipulación de la información, el tráfico de influencias, la codicia y la ambición desmedida ha mantenido esta historia sin un desenlace, sin embargo, no bajamos los brazos, porque aún tenemos la esperanza que la Institucionalidad Ambiental alguna vez funcione y termine de una vez por todas con este nefasto proyecto. Aún no ha sido el caso. Escuchamos la sentencia de la Corte Suprema, y estamos seguros que esto terminará bien para quienes hemos demostrado que este proyecto no es compatible con el Archipiélago Humboldt y que un futuro mejor y sustentable es posible”, dijo Carolina Bahamondes, representante de la comunidad y presidenta de Modema.

Por su parte, Rodrigo Flores, dirigente de la pesca artesanal y empresario turístico, hizo un especial llamado para quienes visitarán la zona durante estos días. “Vengan a conocer la maravilla natural y las historias de vida que están en riesgo a causa de este proyecto; el desierto florido y todo su esplendor, la temporada de avistamiento de ballenas, que muy pronto comienza, y nuestras áreas de manejo para la extracción de locos y machas. Son todos imperdibles para el creciente turismo en la zona. Queremos que la gente vea que otra forma de vida es posible, y que desde este rincón del mundo nosotros podemos ser un gran aporte al país sin la necesidad de que destruyamos todo lo que tenemos”.