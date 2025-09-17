Banderazos, volanteos y cuecazos: candidatos presidenciales dan puntapié inicial al periodo de propaganda legal

Este 17 de septiembre, ad portas de Fiestas Patrias, las candidaturas presidenciales y parlamentarias dieron inicio al periodo legal de propaganda electoral. Es decir que, a partir de hoy, las y los abanderados tendrán luz verde para llamar a votar por su opción vía medios de comunicación, plataformas digitales, y por activistas o brigadistas en la vía pública.

Para celebrar este hito, los abanderados de derecha priorizaron el despliegue territorial y actividades de bajo perfil. Es el caso del comando de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, donde impulsaron activaciones en terreno.

Temprano por la mañana, los alcaldes de Providencia y La Reina, Jaime Bellolio y José Manuel Palacios, realizaron un banderazo y entrega de volantes en la intersección de Avenida Bilbao con Avenida Tobalaba. Lo mismo replicaron los jefes comunales de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea e Independencia.

En ese contexto, Bellolio destacó la necesidad de unir al Chile. “Ahora, en las Fiestas Patrias, cuando nos unimos en torno a nuestra bandera, tradiciones e historia. Por lo mismo, queremos hacer ese llamado: Chile, lo que necesita, es unidad, es ponerse a cargo de los problemas que más les urgen a las personas. Y esto, es poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus trabajos y que el Estado les ayude frente a sus problemas. Por eso, creemos que Evelyn Matthei no solamente tiene discurso, sino que acción concreta y probada que puede mostrarle a los ciudadanos sobre cómo se pueden hacer las cosas”, sostuvo.

Desde la candidatura del republicano, José Antonio Kast, programaron actividades en todas las regiones del país. Una de ellas, un banderazo en la Región de Valparaíso, junto a aspirantes al Congreso Nacional.

El presidente del partido y candidato a senador por la zona, Arturo Squella, destacó la entrega de un mensaje de optimismo y de esperanza de cambios.

“El primer día de campaña los republicanos estamos desplegados por todo Chile recorriendo cada rincón del país, conversando con los vecinos, entregando un mensaje de optimismo y esperanza de que, efectivamente, las cosas pueden empezar a cambiar a partir del 11 de marzo con José Antonio Kast”, aseguró.

Como puntapié inicial, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, optó por Pedro Aguirre Cerda para un “cuecazo”. Hasta la actividad llegó acompañada de voceros del comando, parlamentarios y figuras públicas como el humorista “Bombo fica”. En la instancia, además se presentó una cueca en su nombre titulada “Jeannette Jara Presidenta”.

La gran sorpresa fue la llegada de ex candidatos de las primarias, entre ellas, la ex abanderada del Socialismo Democratico y ex ministra, Carolina Tohá, quién hasta ahora se había restado de apariciones públicas y de asumir un rol activo en la campaña.

Ante la prensa, afirmó que si bien no asumirá un papel formal, no tiene dudas de que Jara es la mejor opción para Chile. “El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor. Va a ser mejor el que vamos a tener con Jeannette Jara. Va a ser mejor para las personas, para lo que nos interesa a todos, que es vivir mejor, estar más tranquilos, tener progreso, tener protección ante las dificultades de la vida, sentir que el país ya está unido. Así se gana”, sostuvo.

En tanto, la candidata presidencial Jeannette Jara, valoró el respaldo de los ex abanderados, señalando que “quedaron atrás todo tipo de diferencias” y destacando el aporte realizado a su campaña.

“Tienen tremendos liderazgos, son representantes además de sectores del país que han sido parte de una primaria unitaria, que es en lo que la derecha chilena no se ha podido poner de acuerdo. Y para nosotros, y para mí en particular como candidata, estamos muy agradecidos hoy de su apoyo acá. No me cabe duda de que el apoyo que pueden hacer en esto es gigantesco porque son personas de experiencia, de trayectoria, que tienen liderazgo y que, por cierto, nos complementamos unos con otros”, zanjó.