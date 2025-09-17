Carolina Tohá llega al lanzamiento de la campaña de Jara: "El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor"

Hace breves instantes, la exministra y ex precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, llegó de manera sorpresiva al lanzamiento de la campaña de la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en Pedro Aguirre Cerda, específicamente en el Bar Victoria.

Su presencia no había sido anunciada y generó expectación entre los asistentes. Esto, en un encuentro que coincidió con el inicio formal del período de campaña electoral, dos meses antes de las elecciones agendadas para el 16 de noviembre.

Durante un punto de prensa junto a Jara y el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter (otro de sus contendores en la primaria oficialista), Tohá aseguró que no tiene planeado tomar algún rol formal en el comando de campaña. Sin embargo, subrayó que desde hace tiempo ha buscado maneras de manifestar su apoyo público a Jara y expuso que, a su juicio, ella “representa la mejor opción para el país en la próxima etapa”.

Tohá también hizo un llamado a la unidad visible: dijo que no quería que el respaldo fuera solo simbólico, sino algo que la ciudadanía constatara. A su juicio, en política puede haber matices, diferencias y múltiples opiniones, pero también decisiones compartidas para asumir desafíos más grandes que los desacuerdos.

“La verdad es que las personas toman sus decisiones y deciden dónde van a estar en cada momento de la historia. Yo no tengo dudas de dónde estoy, y creo que quienes somos progresistas no tenemos dudas“, expresó la exministra.

Además, enfatizó en que Jara “es hoy la candidata de toda la centro izquierda, y creo que eso se ha notado en todos sus comportamientos, en sus planteamientos y en su manera de trabajar. Y me parece que en ella es algo totalmente natural hacerlo. No es algo forzado ni ajeno a su trayectoria. Es bastante propio a su manera de ser trabajar así, y en ese sentido la he visto muy en su lugar, con las piernas puestas en su rol en la campaña y como candidata presidencial”.

“El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor. Va a ser mejor el que vamos a tener con Jeannette Jara. Va a ser mejor para las personas, para lo que nos interesa a todos, que es vivir mejor, estar más tranquilos, tener progreso, tener protección ante las dificultades de la vida, sentir que el país ya está unido. Así se gana”, cerró Tohá.