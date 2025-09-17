Decisión de la Corte Suprema sobre Dominga reabre debate político y social en torno al proyecto minero

La Corte Suprema declaró este martes inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga. Desde la empresa celebraron la decisión judicial, mientras que en el Parlamento llamaron al Gobierno a rechazar el proyecto en el próximo Comité de Ministros.

“Se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Tribunal Ambiental”, señala el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Adnrea Ruiz.

El tribunal determinó que aún no había una sentencia definitiva, por lo que no correspondía presentar un recurso de casación. En su considerando sexto, el tribunal sostiene que “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.

El fallo se suma al revés que sufrió el gobierno ante el Tribunal Constitucional en junio, tras alegar una invasión de competencias por parte del Primer Tribunal Ambiental (1TA) en el caso Dominga.

Marcos Emilfork coordinador jurídico de la ONG FIMA, detalló que la decisión de la Corte Suprema “no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto”.

“Lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el Primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, cosa que hizo en enero de este año, rechazando el proyecto. Cuestión para la que solamente es competente el Comité de Ministros, y luego la Corte Suprema recuerda que sobre casos como este sólo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas, lo que actualmente no es el caso”, enfatizó.

Por su parte, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, afirmó que “este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”.

La empresa añadió que el proyecto superó un proceso de evaluación ambiental exigente, con ICE favorable y aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en 2021, y que actualmente avanza en la obtención de permisos sectoriales para iniciar su construcción.

En el ámbito judicial, dijo Andes Iron, “sólo queda pendiente una discusión de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental”.

Consultada sobre la decisión de la Corte Suprema, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, puntualizó que desde el Ejecutivo “somos respetuosos de las instituciones y evidentemente de las facultades y atribuciones que tienen otros poderes de Estado, en este caso lo que corresponde a los tribunales”.

“Sin embargo, siempre vamos a estar como Ejecutivo velando por equilibrar algo que es tan importante en nuestro país, que es el desarrollo económico junto con la sostenibilidad y el resguardo del medio ambiente. Son principios que nos han guiado. Como Gobierno creemos que también es lo que espera nuestro país, crecer de manera sostenible, sustentable, pero por lo pronto, respecto al fallo, el Ejecutivo se encuentra en proceso de análisis de este y, por lo tanto, no me corresponde aún emitir conclusiones en torno a aquello”, puntualizó.

Parlamentarios oficialistas emplazan al Gobierno

La diputada del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que una vez más “tenemos que decirle a la comunidad, a la ciudadanía, que el megaproyecto Dominga nació viciado, con irregularidades y a espaldas de las personas”.

“Esperamos que el Gobierno y el Comité de Ministras y Ministros ratifiquen con claridad su posición en contra de este megaproyecto minero portuario que amenaza nuestro medio ambiente y la vida de la Región de Coquimbo“, emplazó la parlamentaria.

“Desde el Congreso vamos a reafirmar que siempre estaremos del lado de las comunidades, y no tenemos ninguna duda: Dominga no llegará a término y nunca verá la luz, porque Chile necesita un desarrollo, pero sustentable y no a costas de destruir ecosistemas tan relevantes como el que hoy se encuentra en peligro“, cerró Castillo.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Daniel Melo, emplazó al Gobierno a “que cumplan su palabra de rechazar el Proyecto Dominga”

El parlamentario insistió en que el Comité de Ministros debe referirse al fondo de este proyecto “porque existen argumentos técnicos de sobra para que no se lleve a cabo“.

“Esto solamente un revés del punto de vista de los requerimientos que presentó el ministerio de Medio Ambiente y las agrupaciones ambientales, por lo tanto, lo que quisiera hoy es que el Comité de Ministros en tiempo y forma cumpla con el mandato de referirse al proyecto y que vaya el fondo”, indicó el representante del distrito 13.

Además, Melo agregó que “entendemos que existen argumentos técnicos de sobra para rechazar una vez más este producto minero portuario y, por lo tanto, esperamos que el gobierno del Presidente cumpla con rechazar este al proyecto, que lleva más de una década en distintas tratativas judiciales.”

Finalmente, cuestionó las repercusiones que tendría este proyecto en caso de concretarse, indicando que “desde el comienzo ha estado rodeado por un manto de corrupción que toda la opinión pública conoce, por lo que emplazamos al gobierno a cumplir su palabra para proteger un ecosistema único del mundo, como es el Archipiélago de Humboldt y Punta de Choros”.