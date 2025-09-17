Documental "Mon Laferte, te amo" es nominado a los Latin Grammy

El documental “Mon Laferte, te amo”, disponible en Netflix, fue nominado a la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy en la categoría “Mejor Video Musical Versión Larga”. La producción dirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi competirá junto a trabajos de artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Hodari y Gaby Moreno. Además, Laferte también fue nominada a “Canción del Año” por su sencillo “Otra noche de llorar”.

“Mon Laferte, te amo” ofrece una mirada íntima a la vida de la cantante chileno-mexicana mientras enfrenta los desafíos propios de una gira mundial, el proceso de maternidad y las heridas personales más profundas. El documental se articula en dos líneas temporales: una que sigue a Mon Laferte en sus giras entre 2021 y 2022, y otra que remite a su pasado, explorando eventos clave que han marcado su trayectoria artística y personal.

Entre los momentos más relevantes que se retratan están su infancia con ausencias y complicaciones familiares, el proceso emocional ligado a su salud mental, y su paso por el embarazo y la maternidad; escenas en las que aparece embarazada, luego con su hijo, mostrando cómo conviven la vida personal y artística. Se aborda también cómo la cantautora ha utilizado su música como forma de sanación y expresión de sus vivencias, con canciones que reflejan abandono, desamor o dolor, pero también fuerza y transformación.

El documental es, en gran parte, el resultado de la confianza que se construyó con las directoras y con la productora, tras años de resistirse a hacer algo tan personal. Mon Laferte aceptó abrir ese espacio narrativo cuando se le propuso el proyecto, con la promesa de que no habría pretensiones de exposición vacía, sino una honestidad que permitiera al público conocer no solo al personaje artístico, sino a la persona detrás de la música.