Presidente Gabriel Boric inaugura fondas del Parque O'Higgins aludiendo a las celebraciones en todo el país

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración oficial de las fondas 2025 en el Parque O’Higgins y, como es tradicional, bailó su primer pie de cueca, junto a su pareja Paula Carrasco.

Acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y diversas autoridades nacionales, regionales y locales, el mandatario dio inicio protocolarmente a las celebraciones dieciocheras en la capital.

Como es habitual, el evento incluyó la interpretación del himno nacional, un discurso encabezado por el jefe de Estado y la esperada presentación que culminó con el pie de cueca presidencial.

Recitando sus décimas, el presidente Boric dijo que “En la Pampilla o Santiago/ Renaico o Puerto Montt/ Se desata la pasión/ Y se celebra destajo”. Luego, recordó que su participación de esta noche en la inauguración de las fondas es la última que realiza como mandatario: “Es mi último 18/ Con la banda tricolor/ Pienso en irme, no hay dolor/ No hay lugar para mañosos/ Es verdad, yo estoy dichoso/ Del trabajo y la gestión”, recitó.

“Hoy y siempre lucharemos/ Para que Chile sea mejor/ Yo les digo con ardor/ No bajemos la bandera/ Que brille siempre la estrella/ ¡Viva Chile! ¡Sí, señor!“, fueron algunos de sus versos.

Por su parte, Desbordes también aprovechó la instancia para remarcar un mensaje de unidad: “Somos una nación libre, abierta y hospitalaria, multicultural, y a cada generación le toca la tarea de dar forma a esa unidad que contiene en sí todas las diferencias políticas, religiosas o sociales”.

Tal como el año pasado, el Presidente compartió el pie de cueca con Paula Carrasco, madre de su hija, con quien mostró gran complicidad durante la presentación.