Quilicura celebra las Fiestas Patrias con gran show gratuito junto a la Sonora Palacios, Nina la que brilla, Paula Rivas y Noche de Brujas

Como cada año, la Municipalidad de Quilicura, junto a su Corporación Cultural, festejará en grande las Fiestas Patrias con un panorama gratuito para todos los vecinos y vecinas de la comuna y alrededores. Esto, los días 18 y 19 de septiembre a partir de las 14:00 horas.

Se trata de “Quilicura celebra en familia”, evento que se desarrollará en la Cancha Santa Luisa -ubicada en la intersección de la calle Los Alpes esquina Cerro Mediterráneo-, y que contará con diversas actividades. Entre ellas, stand con juegos típicos, una amplia oferta gastronómica con food trucks y una feria de emprendedores, entre varias más.

“Para nosotros, celebrar también es un derecho. Por eso, como cada año, nuestra fiesta comunal es con entrada liberada, abierta a nuestros vecinos y vecinas, y también a las familias de otras comunas que quieran sumarse a disfrutar de la programación”, destacó la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla.

La cita contempla un amplio show con 24 agrupaciones de folcloristas locales, además de conciertos de reconocidos artistas, comenzando el 18 de septiembre con Nina la que brilla y Noche de Brujas, mientras que el 19 se presentarán Paula Rivas y la Sonora Palacios.

Además, el lugar será libre de cigarro y alcohol. “Desde nuestra Alcaldía Ciudadana, junto a la Corporación Cultural, hemos puesto el énfasis en celebrar el aniversario patrio con responsabilidad y cuidado colectivo, en un espacio libre de alcohol y de humo, donde las familias puedan sentirse seguras, cómodas y bienvenidas. Esperamos que miles de personas se reúnan aquí en Quilicura para vivir unas Fiestas Patrias llenas de alegría”, puntualizó la alcaldesa.