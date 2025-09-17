Ricardo Marzuca: "EE.UU. está boicoteando cualquier posibilidad de que la Asamblea General dé lugar a la proclamación de un Estado palestino"

Durante los últimos días, Israel ha profundizado su ofensiva, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Esta decisión, según el académico Ricardo Marzuca, buscar “echar por tierra definitivamente cualquier posibilidad de la creación de un Estado palestino”, todo esto a días de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se espera que la cuestión palestina juegue un papel central.

Israel continúa su asedio sobre la Franja de Gaza, el cuál pronto cumplirá dos años y que ha dejado, según datos entregados por el Ministerio de Sanidad palestino este 17 de septiembre, 65.062 muertos y 165.700 heridos.

A comienzos de este mes, Israel dio un paso decisivo en su ofensiva sobre Gaza. Las fuerzas terrestres y aéreas comenzaron a avanzar dentro de la ciudad, considerada por el gobierno de Benjamín Netanyahu como el último bastión político y militar del grupo armado Hamás. Además, el mapa político en Cisjordania también se está transformando. El Parlamento israelí aprobó en julio la anexión de ese territorio y en agosto el ministro de finanzas, pero con atribuciones del ministerio de defensa para los colonos en Cisjordania, Bezalel Smotrich, presentó un plan para formalizar esa anexión sobre un 82% del territorio ocupado.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Centro de Estudios Árabes de nuestra casa de estudios, Ricardo Marzuca, sostuvo que las últimas acciones del gobierno de Israel apuntan “a echar por tierra definitivamente cualquier posibilidad de la creación de un Estado palestino y concretar el genocidio que se está cometiendo“

Sobre la ofensiva en la ciudad de Gaza, el académico apuntó a que lo que ha hecho Benjamín Netanyahu de “obligar y bombardear la ciudad, someter a la reubicación y el desplazamiento de más de un millón de sus habitantes, es efectivamente la intención declarada y las acciones para completar el genocidio y así, expulsar a los dos millones de palestinos sobrevivientes de Gaza, que además están sometidos a la inanición, sin agua, sin alimentos, sin medicamentos, etcétera”.

Consultado sobre la decisión del Knesset (el parlamento israelí), el cual votó una moción no vinculante el pasado 23 de julio, en la cual se pide la anexión de Cisjordania y que fue aprobada por 71 votos a favor, 13 en contra y 84 abstenciones, Marzuca señaló que la votación “da cuenta de que hay una gran mayoría en el Parlamento israelí, una gran mayoría política dentro de Israel, que está de acuerdo con la construcción de lo que es el sueño del sionismo: el sueño del gran Israel”.

En esa línea, el académico sostuvo que “el sionismo no solamente pretende a mediano y largo plazo incorporar la Palestina histórica completa, incluyendo Gaza y Cisjordania, sino que va más allá, como lo han declarado ministros y otros personeros israelíes, está en la mira al sur del Líbano y Siria“.

La Asamblea General de Las Naciones Unidas

Durante este mes se realiza en Nueva York el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se inauguró este 9 de septiembre. El debate general de alto nivel tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre y concluirá el 29 de septiembre.

La grave crisis humanitaria que vive Gaza a partir del genocidio llevado adelante por Israel, y que ha sido reconocido por diversas organizaciones de derechos humanos y por los mismos organismos dependientes de la ONU, además de la campaña internacional llevada adelante por Francia y Arabia Saudita para reconocer a Palestina como un Estado, ponen la cuestión palestina como uno de los temas centrales de la próxima Asamblea General de la ONU.

A propósito de la próxima Asamblea General, Estados Unidos anunció el pasado viernes 29 de agosto que denegará visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la reunión.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

“El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz“, añadió la declaración.

Para Marzuca, la decisión de la administración norteamericana deja en evidencia que “hemos pasado del derecho internacional al matonaje internacional y ese matonaje internacional tiene que ver con cómo actúa Donald Trump, donde básicamente no respeta el derecho internacional, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional”.

“La prohibición de que no vayan los dirigentes de la Autoridad Palestina, que de alguna u otra manera, han mantenido una postura prácticamente pasiva frente a todo lo que está ocurriendo frente al genocidio, da cuenta que la administración norteamericana estaría optando por desechar definitivamente y no considerar bajo ningún punto de vista la posibilidad de la creación de un Estado palestino”, puntualizó el académico del Centro de Estudios Árabes de nuestra casa de estudios.

Marzuca explicó que lo que se está haciendo es violar el derecho internacional y el multilateralismo al impedir la presencia palestina en la Asamblea General y con esto “EE.UU. está boicoteando cualquier posibilidad de que la Asamblea General dé lugar a la proclamación de la creación de un Estado palestino“.

“Estamos viendo una actitud matonesca. Cuando uno ve las sanciones que la administración norteamericana le ha querido imponer a los jueces de la Corte Penal Internacional, que son los que dictaron la orden de captura por los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Netanyahu, cuando de alguna u otra manera se tomaron sanciones contra la relatora especial de Naciones Unidas para la cuestión Palestina, Francesca Albanese, cuando escuchamos a Rubio haciendo declaraciones en esa perspectiva, nos encontramos frente al desmoronamiento del orden internacional, de la legalidad internacional, frente a la imposición de la ley del más fuerte“, complementó.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este viernes por una amplia mayoría una resolución conocida como Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita para abogar por una próxima solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.

El texto obtuvo 142 votos a favor y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros doce países optaron por abstenerse.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró en redes sociales la votación en la ONU, enfatizando que “juntos” puede haber “un camino irreversible hacia la paz en Oriente Próximo”. “Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (…) viviendo juntos en paz y seguridad“, resaltó el mandatario galo.

Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution. Together, we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East.… pic.twitter.com/74c5CrMKW1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025

Ahora, Macron espera poder “concretar” junto a Arabia Saudita y el resto de socios internacionales “este plan de paz” en la conferencia para la solución de dos Estados que se ha convocado para este mismo mes también en Naciones Unidas.

Consultado sobre la decisión de algunos países de reconocer a Palestina como Estado, el académico sostuvo que son bastante “tardías”. Así, planteó cuál sería el efecto real de ese reconocimiento cuando no se aplican sanciones por el genocidio que está llevando a cabo Israel. “De alguna u otra manera más bien parece una iniciativa que apunta a lavarse las manos para no ser acusados de complicidad en el genocidio que está ocurriendo en Gaza“, señaló.

“¿Cuál es el efecto real que ese reconocimiento puede tener cuando ya no quede Palestina, cuando Gaza se anexada por Israel, cuando se termine el trabajo sucio de completar el genocidio, cuando Israel anexe Cisjordania? La fría y cómplice actitud de los gobiernos occidentales me hace pensar de que definitivamente la proclamación del Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas finalmente sea una proclamación y una declaración de intenciones ante la cruel realidad impuesta”, reflexionó el académico.

Sobre la eventualidad de que la Asamblea General sí proclamara al Estado de Palestina, Marzuca sostuvo que “nace inmediatamente la pregunta, ¿y qué tipo de Estado palestino puede surgir efectivamente bajo la imposición de la hegemonía israelí en los territorios palestinos ocupados ? ¿Qué va a pasar con la población palestina que vive dentro de Israel, los llamados árabes israelíes, va a dejar de Israel de ser un Estado de apartheid, como lo han dicho Human Rights Watch, Amnistía Internacional, las mismas ONG israelíes como B’Tselem, la misma Corte Internacional de Justicia en su último informe de julio del 2o24? Entonces, ¿se llegará a un acuerdo de un mini Estado palestino controlado por Israel, donde la autoridad palestina se convierta en una suerte de gobierno de Vichy durante la ocupación nazi de Francia en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial? Esas son las dudas que nacen y se ponen sobre la mesa frente a todo o que está ocurriendo”.