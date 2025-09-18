ABC suspende indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras advertencias legales del Gobierno de Trump

El programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente”, anunció el miércoles la televisora ABC, luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Excelente noticia para Estados Unidos”, celebró de inmediato Donald Trump, cuya administración ha puesto bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, en lo que sus críticos califican como una amenaza a las libertades civiles.

Kirk, un aliado cercano de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah. El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó al día siguiente y esta semana fue acusado de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción por el asesinato en su programa del lunes: “Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo.

El presunto asesino tenía una “ideología de izquierda” y vivía con su pareja, una persona transgénero, según declaró el gobernador de Utah.

El comentario fue calificado como “enfermizo” por Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), quien advirtió que podrían tomar acciones legales contra la televisora. “Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, dijo Carr.

Carr recordó que las cadenas tienen una licencia de la FCC, lo que implica operar en interés público.

Tras el anuncio, Nexstar, que controla la mayoría de los canales afiliados a ABC, comunicó que sacaría del aire el show de Kimmel por considerarlo “ofensivo e insensible”, argumentando que darle espacio “no atiende al interés público”. “Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su show para que prevalezcan las cabezas más frías y avanzar hacia un diálogo respetuoso y constructivo”, afirmó Andrew Alford, presidente de la red.

Carr agradeció a Nexstar por “hacer lo correcto”, mientras ABC confirmaba que En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente.

El público que asistía a grabar el programa recibió la noticia con sorpresa. “Donald Trump trata de callar cualquier programa que habla en su contra”, dijo Tommy Williams, trabajador portuario de Florida.

“No estamos perdiendo solo el derecho a ver lo que queremos, sino la libertad de expresión. Esto pasa en Rusia, Corea del Norte y China, tener canales del Estado”, agregó.

Por su parte, Trump celebró la suspensión en su red Truth Social: “El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por finalmente hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene ningún talento”.

Políticos demócratas y figuras del espectáculo criticaron la medida. “El partido republicano no cree en la libertad de expresión. Te censuran en tiempo real”, escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en X.

Cabe destacar que el anuncio llega pocos días después de que Trump demandara al New York Times por 15.000 millones de dólares, acusándolo de actuar como “portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical”. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado su hostilidad hacia los medios tradicionales mediante demandas multimillonarias que, según críticos, buscan intimidar a la prensa.

En este contexto, CBS anunció en julio que el programa de Stephen Colbert saldría del aire el próximo año, luego de criticar un acuerdo millonario entre Trump y Paramount, aliado de CBS. Trump también instó a NBC a retirar de la televisión abierta a Jimmy Fallon y Seth Meyers, conductores de los otros programas nocturnos más importantes.