CAM desafía al Gobierno: “Terrorismo es la militarización y la depredación en Wallmapu”

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) salió al paso de las declaraciones de la ministra Adriana Delpiano y parlamentarios de derecha, quienes en los últimos días se han referido a si la organización puede ser considerada terrorista. A través de una declaración pública, la CAM respondió con dureza que “la lucha por la recuperación territorial y la autonomía, que es el grueso de la demanda histórica mapuche ¡NO es terrorismo!”.

Mientras el Gobierno y la oposición han debatido sobre las políticas de seguridad en la zona, la CAM recalcó que su lucha es histórica, vinculada al derecho de resistencia de un pueblo usurpado y que no puede ser equiparada a prácticas criminales.

La organización fue más allá y acusó al Estado chileno de ser el verdadero responsable de acciones terroristas, al militarizar el Wallmapu y reprimir sistemáticamente a comunidades movilizadas. En su crítica, apuntaron también a las forestales e hidroeléctricas, a las que acusan de devastar el territorio ancestral: “la destrucción de nuestro ItrofillMongen, todas las formas de vida, desertificando una de las zonas más ricas en biodiversidad de esta parte del Cono Sur, eso es terrorismo”, señalaron.

El comunicado también advirtió sobre lo que calificaron como una estrategia de despojo sostenido con apoyo militar y policial, lo que según denuncian ha derivado en el cerco y represión de las comunidades. Frente a ese escenario, la CAM reivindicó que “la autodefensa es absolutamente legítima, como toda resistencia que quiera ejercer nuestro pueblo oprimido”.

La interpelación no estuvo dirigida solo a la derecha. La organización emplazó al Ejecutivo a que “no debiera someterse al discurso de la ultraderecha” y recordó que, pese a tres décadas de existencia, la CAM nunca ha cometido asesinatos ni atentados contra sectores populares.

El texto reafirma que el eje de su lucha sigue siendo el control territorial como condición para la reconstrucción de la Nación Mapuche. En ese marco, la CAM insiste en que sus acciones son políticas, cuestionando el relato que, según señala, busca “confundir la lucha por expulsar a las forestales e hidroeléctricas que depredan nuestro territorio con terrorismo”.

La declaración concluye con un llamado a la liberación de quienes consideran presos políticos mapuche y con la consigna que, desde hace años, acompaña a la organización: “Weuwaiñ”, expresión que en mapudungún significa “Venceremos”.