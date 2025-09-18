Encuesta Nacional Signos muestra mapa territorial de apoyos a Jara, Kast y Matthei

La Encuesta Nacional Signos entregó un panorama territorial y sociodemográfico del voto en Chile, partiendo con una pregunta directa: “Si el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted?”.

Los resultados ubican a Jeannette Jara en primer lugar con 28,3%, seguida de José Antonio Kast con 25,4% y Evelyn Matthei con 13,8%. Más atrás aparecen Franco Parisi (9%), Johannes Kaiser (6,8%) y otros candidatos con porcentajes menores. Un 11,2% de los encuestados no sabe o no responde, y un 2,5% declara que no votaría.

Distribución geográfica del voto

En términos regionales, Jara domina en la Región Metropolitana (34,8%) y en la zona Centro (32,9%). Kast lidera en el Sur (30%) y el Norte (25,9%), mientras que Matthei alcanza su mejor desempeño en la RM (19,5%). Parisi concentra su apoyo en el Norte (19%) y los indecisos se concentran en el Sur (15,1%) y Centro (13,7%).

Diferencias por género

El estudio también muestra brechas significativas por sexo. Jara obtiene mayor respaldo entre mujeres (32,1%) que entre hombres (24,4%), mientras que Kast es más fuerte en el electorado masculino (28,7%) y baja entre mujeres (22,4%). Matthei muestra una ligera ventaja femenina (15,6%) frente a hombres (12%).

Jara lidera entre jóvenes y adultos mayores

Jara encabeza la preferencia tanto entre jóvenes (31%) como en los mayores de 65 años (34,1%). Kast domina en el grupo de 35 a 49 años (31,7%), pero su respaldo cae a 16,8% entre los mayores. Matthei concentra su fuerza en los grupos intermedios (35 a 64 años), donde alcanza 36%, pero apenas llega a 4,4% entre los más jóvenes. Parisi obtiene su mayor apoyo entre los menores de 35 años (12,9%).

Escenarios de segunda vuelta

En un eventual balotaje entre Kast y Jara, Kast se impondría con 48,9% de los votos masculinos y 39% de los femeninos, mientras que Jara alcanzaría 33,4% entre hombres y 38,1% entre mujeres.

Si la segunda vuelta fuera entre Matthei y Jara, la candidata de derecha llegaría a 48,3% entre hombres y 42,9% entre mujeres, y Jara marcaría 30,8% y 37,4%, respectivamente.

El estudio destaca que Kast y Matthei han aumentado su apoyo en zonas donde no eran fuertes en primera vuelta: Matthei alcanza 49,1% en el Norte y 46,7% en el Sur, mientras que Kast mejora en el Centro y la RM. En contraste, Jara muestra menor capacidad de expansión territorial, lo que podría complicar su desempeño en un eventual balotaje.

Proyección parlamentaria

En el plano parlamentario, la Encuesta Nacional Signos advierte sobre los riesgos para los partidos: la mayoría apenas supera el umbral de supervivencia, salvo Republicanos y Frente Amplio, que mantienen su fuerza. El escenario sigue siendo incierto y fragmentado, con factores externos aún por medirse.