Kast y la sombra del 73: las huellas del Golpe que marcan su discurso hasta hoy

A lo largo de su trayectoria como figura política y candidato presidencial, José Antonio Kast ha mantenido una postura pública definida respecto al legado del régimen militar. Sus intervenciones en medios y campañas electorales han incluido declaraciones que han generado debate por su enfoque sobre los hechos ocurridos durante ese período histórico.

El líder del Partido Republicano ha abordado abiertamente el tema, realizando afirmaciones que, según análisis de diversos sectores, tienden a enfatizar —e incluso valorar— ciertas acciones del régimen de la época o a cuestionar aspectos de las condenas por violaciones a los derechos humanos. Estas posiciones, expresadas en múltiples instancias públicas, forman parte del registro documentado de su discurso político.

El primer intento de Kast: en defensa de Krassnoff y a los aspectos “positivos” de la dictadura

Corría el año 2017 y el entonces diputado José Antonio Kast Rist venía de renunciar a su militancia histórica en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y se posicionaba como el gran referente de la extrema derecha chilena, quien con sus ideas ultraconservadoras y su defensa al legado de Augusto Pinochet logró juntar 43 mil 461 firmas para postularse ante el Servel como candidato presidencial independiente.

En una de las ediciones del programa “Aquí está Chile” de CNN, Kast reafirmaba su postura a favor del régimen diciendo que “en el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos”. Además, no ocultó su cercanía con “El Arquitecto” de la dictadura chilena: “Cuando ocurrió el golpe yo quizás no tenía la edad suficiente, pero Jaime Guzmán hizo mucho por la defensa de los derechos humanos“.

Kast insistía en que él sí sabía valorar las cosas buenas, por eso afirmaba en el mencionado programa que “no solamente se violaron derechos humanos en el gobierno militar, sino que se hicieron muchas cosas positivas que yo digo con orgullo”.

Consultado por si reconoce las “cosas malas” que se hicieron en dictadura, dijo: “Sí, por eso hay gente condenada que está presa hoy día”. Semanas después de la entrevista en CNN, se contradijo diciendo que “no creía todas las cosas malas que se hablan de él”, refiriéndose al exbrigadier del Ejército, condenado a más de mil años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, Miguel Krassnoff. “Es una buena persona y los jueces probablemente se equivocaron“, también señaló en T13 Radio.

En otra entrevista para el programa “Los 8 a las 8” de T13 Radio, Kast aseguró que si Augusto Pinochet estuviera vivo votaría por él en las elecciones presidenciales de 2021: “Yo creo que sí, que votaría por mí, si estuviera vivo yo creo que sí”, dijo.

La candidatura de JAK no tuvo fuerza y en los comicios de 2017 obtuvo el cuarto lugar con un 8% de los votos.

Ni pinochetista ni guzmanista: “Todo va a estar bien”

Es 2021, año de nuevas elecciones presidenciales y un renovado José Antonio Kast, ya exdiputado, se presentó nuevamente como candidato a la presidencia, esta vez de la mano de la facción política que fundó en 2019, el Partido Republicano, agrupado en la coalición del Frente Social Cristiano.

Bajo el eslogan “Todo va a estar bien”, el candidato presentó su actualizado programa de gobierno, el que incluía como parte de sus propuestas originales eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Idea de la que se retractó y en vez de “clausurar”, le asignó la palabra “reformar”, con el objetivo de buscar votos de la centro derecha. Otra de las promesas que el líder republicano incluía en su plan era derogar la ley de exonerados políticos y llevar a cabo una “coordinación internacional anti radicales de izquierda”.

En un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera acreditada en Chile, Kast afirmó que la Constitución de 1980, promulgada por el régimen de Pinochet y que rige actualmente “contenía toda la transición a la democracia” y que, por tanto, “no hay punto de comparación con lo que ocurre en las dictaduras de Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura, ni con la narcodictadura de Venezuela y ni con la dictadura en Nicaragua”.

En noviembre del mismo año, durante una entrevista en Chilevisión, el candidato presidencial del Frente Social Demócrata dijo que no se considera “pinochetista ni guzmanista”, aunque insistió que ciertos aspectos del gobierno militar son “rescatables” y evitó referirse a la dictadura como tal.

“Voté a favor de todas las leyes de reparación de las víctimas de la violación de los derechos humanos, nunca lo he negado. Fui al Museo de la Memoria (…), yo no niego la violación de los DD.HH, no niego que el gobierno militar fue un gobierno autoritario”, subrayó.

José Antonio Kast fue derrotado en segunda vuelta por el actual Presidente de la República, Gabriel Boric, con una diferencia de aproximadamente 11,74 puntos porcentuales. La figura del líder republicano había sido derrotada por segunda vez, pero ya ganaba fuerza.

Campaña del silencio: ¿La tercera en la vencida?

Cuatro años después de su último intento fallido, José Antonio Kast volverá a aparecer en la papeleta para las próximas elecciones en noviembre del 2025. Esta nueva campaña presidencial se ha caracterizado por centrar su discurso en temas de seguridad y control migratorio, proponiendo medidas muy duras como deportaciones rápidas, despliegue militar permanente en zonas fronterizas, la construcción de muros y cercos, sin vínculos ni alusiones directas a la dictadura de Pinochet.

En una entrevista que el candidato presidencial concedió a La Tercera, Kast sugirió en apelar a una discusión humanitaria para indultar a los presos de Punta Peuco, que se basará en informes médicos y psicológicos. “¿Vale la pena que después de los 85 años, si la persona no está consciente, esté ahí? Yo creo que no”, reflexionó.

“Si fuera una persona de 80 y no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, ¿qué hacemos? (…) Está ahí. Bueno, ya está preso, está condenado a 400 años y no sabe dónde está. Si hay un análisis serio de que él pudiera recuperar su facultad y esto y lo otro, ahí lo veremos”, profundizó el aspirante a La Moneda, que aunque fue riguroso en sus palabras y sin llevar el tema a lo político, se refería a Miguel Krassnoff.

“No me va a temblar la mano”, así Kast indicaba en una entrevista en Radio Infinita que, de ser elegido presidente, indultaría a carabineros condenados por hechos ocurridos en el estallido social y que incluso evaluaría trasladar su jurisdicción a la justicia militar.

“Si van a votar por mí, tengan claro que a los carabineros que hoy están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido, yo los voy a indultar y eso va a generar polémica”, advirtió quien obtiene más del 30% en las preferencias ciudadanas en las últimas encuesta.

El líder republicano también entregaría el beneficio a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros, condenado a 12 años de cárcel por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: “Creemos que aquí se hizo caso omiso de pruebas que estaban ahí, respecto del daño que puede causar una parte de una bomba lacrimógena en el rostro de una persona”, acusó.